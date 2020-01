So wird die Sporthalle zum Abenteuerland

Auch wenn die Temperaturen in diesem Jahr weitgehend längst nicht so weit in den Keller gerutscht sind wie in den vergangenen Jahren, auch wenn nicht in weiten Landesteilen eine weiße Pracht die Sportplätze verdeckt – vor allen Dingen im Kindertraining ist in dieser Jahreszeit Hallentraining angesagt. Dem Trainer bieten sich bei einem Blick in den Geräteraum vielfältige Möglichkeiten, den Kindern neue Bewegungserfahrungen zu verschaffen und fußballspezifische Techniken zu schulen. Aus dem Archiv von DFB-Training online stellen wir geeignete Trainingseinheiten für die Halle im Kinderfußball vor.

Dabei haben wir eine Sortierung nach den Trainingsschwerpunkten sowie den Altersklassen vorgenommen. Zur Darstellung kommen entsprechend typische Einheiten zum Laufen, Dribbeln, Passen, An- und Mitnehmen, Schießen und Spielen jeweils für E- und F-Junioren sowie Bambini. Im Training kommen dabei zahlreiche Gerätschaften zur Anwendung. Dazu gehören die Hallenwand, Langbänke, Turnkästen, Matten, verschiedene Bälle und natürlich auch die in der Halle üblichen Tore. Alles in allem also eine gehörige Portion Abwechslung für die Trainer und ihre Spieler.

