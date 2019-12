So lernt man sicheres Passen

Egal ob zum Spielaufbau aus der eigenen Hälfte heraus, ballhaltend oder für das Übergangsspiel im Mittelfeld oder zum Herausspielen von Torchancen im Angriffsdrittel – ein gutes Passspiel ist fast überall die Basis für gelungene Offensivaktionen. Dabei müssen die Spieler die Grundlagen des Passens bereits von klein auf erlernen und im weiteren Verlauf in den verschiedenen Situationen des Spiels angemessen anwenden. In den aktuellen Einheiten von DFB-Training online bietet genau das den Schwerpunkt.

Aufbauend auf der breit angelegten Bewegungsausbildung bei den Bambini und den F-Junioren erlernen bereits die E- und die D-Junioren das Passen – im Detail den Pass in den Lauf bzw. die Verbesserung des ersten Kontakts. Durch den Einsatz von Wettbewerben und Kreisspielen bei den C- und den B-Junioren kommt zu den Passinhalten erstmals ein gewisser Zeit- und Gegnerdruck hinzu, ehe die A-Junioren die Kombinationen im Mittelfeld mit dem Herausspielen von Torchancen über den Flügel verbinden. Auch die Ü 20-Teams greifen über den Flügel an und verbessern hier das Dribbling in den Rücken der Abwehr.

