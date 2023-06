So kommt die U 21 noch ins EM-Viertelfinale

Nur ein Punkt nach zwei Spielen der Gruppe C und damit Tabellenletzter – und doch ist die deutsche U 21-Nationalmannschaft bei der EM in Georgien und Rumänien noch nicht ausgeschieden. Die Chance auf die K.o.-Runde ist nach dem bitteren 1:2 gegen Tschechien (drei Zähler) allerdings keine große: Um doch noch ins Viertelfinale am Samstag (ab 18 Uhr) gegen den Sieger der Gruppe A einzuziehen, muss die DFB-Auswahl gegen die bereits als Gruppensieger feststehenden Engländer (sechs Punkte) am Mittwoch (ab 18 Uhr, live in Sat.1) gewinnen und auf einen Sieg von Israel im Parallelspiel gegen Tschechien hoffen – aber keinen zu hohen.

Denn das Team von DFB-Trainer Toni Di Salvo muss am Ende gegenüber den punktgleichen Israelis die bessere Tordifferenz aufweisen, um sicher weiterzukommen. Bei Punkt- und Torgleichheit entscheidet die Fairplaywertung, die sich nach einem Punktesystem für Gelbe Karten und Platzverweise ergibt. Sollte es auch hier Gleichstand geben, würde der UEFA-Koeffizient als letztes Kriterium den Ausschlag zugunsten der deutschen U 21 geben.

Klar ist aber auch: Sollte Tschechien im letzten Gruppenspiel gegen Israel mindestens Unentschieden spielen, wäre das DFB-Team selbst bei einem gleichzeitigen Sieg gegen England sicher ausgeschieden. Denn bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, den die Tschechen gewonnen haben.

