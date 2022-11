So kommt Deutschland ins WM-Achtelfinale

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach ihrem Punktgewinn beim1:1 gegen Spanien ihre Chancen auf den Einzug ins WM-Achtelfinale verbessert. Grundvoraussetzung ist ein deutscher Sieg gegen Costa Rica am Donnerstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) - und dann kommt es noch auf das Parallelspiel zwischen Japan und Spanien an.

Die einfachste Variante wäre ein spanischer Sieg gegen Japan. Spanien hätte in diesem Fall sieben Punkte, Deutschland als Tabellenzweiter der Gruppe E deren vier - das würde gegenüber Costa Rica und Japan (je drei) reichen.

Die zweite Variante wäre ein deutscher Sieg mit mindestens acht Toren Unterschied. Dieser würde unabhängig vom Spiel Spanien gegen Japan sicher ins Achtelfinale führen, da Deutschland sogar in einem möglichen Vergleich der Vier-Punkte-Teams mit Spanien (das Costa Rica 7:0 besiegt hat) definitiv bestehen würde.

Losentscheid als letzte Instanz

Holt Japan ein Unentschieden, wäre Spanien dennoch mit fünf Punkten Gruppensieger - Deutschland müsste sich mit den Japanern (beide vier) vergleichen. In diesem Fall würde ein Sieg der DFB-Auswahl mit mindestens zwei Toren Differenz gegen Costa Rica für den Einzug in die K.o.-Runde ausreichen.

Bei Punktgleichheit entscheidet bei der WM in Katar zunächst die Tordifferenz aus allen Partien, dann die Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen - und erst danach der direkte Vergleich. Das nächste Kriterium ist die Fair-Play-Wertung, als letzte Instanz entscheidet das Los.

