So ist die Situation in der Nations League

Etwa zwei Monate vor Beginn der WM 2022 in Katar biegt die Nations League nach den ersten vier Partien im Juni nun auf die Zielgerade ein. Für die deutsche Nationalmannschaft ist nach bislang einem Sieg und drei Unentschieden noch alles möglich - von der Teilnahme an der Endrunde bis zu einem Abstieg in Liga B. DFB.de sagt vor den beiden abschließenden Spieltagen, was Fans wissen müssen.

Wie geht es in der Nations League für Deutschland weiter?

Am Freitag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) trifft das DFB-Team in seinem letzten Heimspiel in Leipzig auf Tabellenführer Ungarn. Zum Abschluss kommt es am kommenden Montag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im Londoner Wembleystadion mit dem Klassiker gegen England.

Wie ist die Konstellation in der deutschen Gruppe A3?

Deutschland bleibt im Rennen um die Endrunde, wenn es gegen Ungarn nicht verliert. Bei einem Sieg könnte das DFB-Team definitiv nicht mehr absteigen, Gleiches gilt bei zwei Remis oder einer Niederlage von England.

Ungarn wäre für die Endrunde qualifiziert, wenn das Team Deutschland schlägt und Italien nicht gegen England gewinnt. Ungarn kann bei einem Punktgewinn nicht mehr absteigen.

Italien bleibt bei einem Sieg gegen England im Rennen. Gleiches gilt, wenn das andere Spiel Unentschieden endet. Mit drei Punkten gegen die Engländer kann Italien nicht mehr absteigen.

England wäre bei einer Niederlage gegen Italien abgestiegen, die Endrunde haben die Engländer schon verpasst.

Wie sieht es in den anderen Gruppen der Liga A aus?

Gruppe A1: Dänemark stünde bei einem Sieg bei Verfolger Kroatien am Donnerstag (ab 20.45 Uhr) vorzeitig in der Endrunde. Kroatien wäre bei einer Niederlage aus dem Rennen, kann aber auch nicht mehr absteigen mit einem Remis oder falls Frankreich nicht gewinnt. Österreich bleibt bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage Dänemarks im Rennen und kann nicht mehr absteigen. Frankreich muss bei einer Niederlage absteigen, die Endrunde hat der Weltmeister schon definitiv verpasst.

Gruppe A2: Der deutsche WM-Gruppengegner Spanien wäre bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Verfolger Portugal für die Endrunde qualifiziert. Mit einem Remis oder einer Niederlage der Schweiz hätte Portugal den Abstieg aber vermieden. Tschechien wäre bei einem Sieg und einem gleichzeitigen Punktverlust der Spanier noch im Rennen. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage der Schweiz kann Tschechien nicht mehr absteigen. Die Schweiz steigt in Liga B ab, wenn sie gegen Spanien verliert und Tschechien Portugal schlägt. Chancen auf die Endrunde haben die Eidgenossen nur, wenn sie gewinnen und Portugal gegen Tschechien Punkte lässt.

Gruppe A4: Die Niederlande stünde bei einem Sieg gegen Polen und gleichzeitigem Punktverlust Belgiens in der Endrunde. Gleiches gilt bei einem Remis und gleichzeitiger Niederlage der Belgier. Belgien bleibt mit einem Sieg gegen Wales im Rennen. Oder bei einem Remis und gleichzeitigem Punktverlust der Niederlande oder bei einer Niederlage der Niederlande. Polen hat keine Chance mehr auf die Endrunde, bei einem Sieg aber den Klassenverbleib sicher - der gelingt auch bei einem Unentschieden spielt, sofern Wales verliert. Wales würde bei einer Niederlage gegen Belgien und gleichzeitigem Punktgewinn der Polen absteigen oder beim eigenen Unentschieden und polnischem Sieg.

Wann werden die Spiele der Endrunde ausgetragen?

Die Halbfinalspiele der Nations League mit allen Gruppensieger der Liga A finden am 14. und 15. Juni 2023 statt. Das Endspiel steigt am 18. Juni 2023. Ein Spielort sowie ein Termin der Auslosung stehen noch nicht fest.

[dfb/uefa]