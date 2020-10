So geht's zu den Freikarten fürs Länderspiel

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sagt DANKE. Und er möchte Freude schenken. Mit einem Besuch im Stadion. Daher hat der DFB entschieden, für das Heimländerspiel gegen die Türkei am Mittwoch (ab 20.45 Uhr) in Köln - so Zuschauer behördlich erlaubt sind - alle 9200 Tickets als Freikarten zu vergeben.

Die Karten können ab sofort über den DFB-Ticketshop bezogen werden. Für den Erwerb der Eintrittskarten gelten die Sonder-Ticket-Geschäftsbedingungen COVID-19. Darin sind auch die COVID-19-Ticket-Information für das Köln-Länderspiel enthalten, die unter aanderem auf folgende Punkte hinweist:

Die Tickets sind nur für Personen mit Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen bestellbar.

Ein*e Besteller*in kann maximal vier Tickets beziehen.

Jedes Ticket muss personalisiert werden mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse (Hinweis: Stimmen Lichtbildausweis und Ticketinhaber nicht überein, verliert das Ticket am äußeren Sicherheitsring bereits seine Gültigkeit). Eine Umpersonalisierung ist aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr möglich.

Alle Eintrittskarten werden als Print@Home-Tickets ausgestellt

Ein digitaler Fragebogen für Einlasskontrollen wird etwa 36 Stunden vor dem Spiel an Ticketinhaber versendet - Wichtig: Dieser muss ausgefüllt zurückgesendet werden – erst dann wird das Ticket freigeschaltet (wird der Fragebogen nicht ausgefüllt zurückgeschickt, ist das Ticket an der elektronischen Zugangskontrolle gesperrt).

Die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln sind einzuhalten – unter anderem besteht durchgängig Maskenpflicht im Stadion.

Jede*r Zuschauer*in wird ein Zeitfenster für den Eintritt ins Stadion zugeteilt (Aufdruck auf dem Ticket), das zwingend eingehalten werden muss.

Kostenlose Parkplätze stehen im Stadionumfeld zur Verfügung (Parkplatzinformation auf dem Ticket).

Detaillierte Infos gibt es im DFB-Ticketshop.

Die Freiticket-Aktion steht unter Vorbehalt der tagesaktuellen regionalen Neuinfektions-Entwicklungen der Covid-19-Pandemie. Wenn die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über 35 liegt, wird das Spiel gemäß der Anlage "Hygiene- und Infektionsschutzstandards" der Corona-Schutzverordnung ohne Zuschauer stattfinden. Die Entscheidung wird 24 Stunden vor Anpfiff bekanntgegeben.

