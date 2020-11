So geht's: Dein Weg zur eNationalmannschaft

Nie war die Chance greifbarer, bei der eEURO dabei zu sein: Melde dich jetzt auf der eFootball-Plattform des DFB für einen von drei PES-Qualifiern an und spiele gegen die aktuelle eNationalmannschaft! Es geht um nicht weniger als vier Plätze im PES-Kader für die virtuelle Europameisterschaft 2021.

Und so funktioniert das Ganze: Insgesamt wird es drei Qualifikationsturniere für alle Spieler*innen der Fußballsimulation PES geben. Los geht's am 2. Dezember mit dem ersten Qualifier. Jeweils die beiden Finalisten der drei Turniere ziehen in die PES-Finals ein. Schon im Januar 2021 duellieren sich die sechs Spieler*innen dann mit Mike "EL_Matador" Linden, Matthias "GoooL" Winkler, Mehrab "MeroMen" Esmailian und Payam "Payamjoon69" Zeinali. Der aktuelle PES-Kader stellt sich also geschlossen der Herausforderung – jeder der Vier möchte seinen Kaderplatz verteidigen.

Die Qualifier-Finalisten werden bei den Finals insgesamt 18 Partien gegen die eNationalspieler absolvieren. Weitere Informationen gibt es im Turnierbereich der Plattform. Wer schnappt sich das Ticket zur eEURO?

[dfb]