So funktioniert der FIFAe Nations Cup 2021

Die beiden eNationalspieler Umut "Umut" Gültekin und Dylan "DullenMike" Neuhausen vertreten Deutschland bei der FIFAe Nations-Online-Qualifikation vom 20. bis 23. Mai und spielen um den Einzug in die K.o.-Runde. Die Gruppenauslosung fand bereits am 12. Mai statt und ergab für Deutschland ein vermeintlich leichtes Los.

Falls die deutsche eNationalmannschaft unter den Top vier ihrer Gruppe landet, qualifiziert sie sich für die Knockout-Runden. Im Achtelfinale treffen die Top vier der vier verschiedenen Gruppen aufeinander und spielen den Sieger des Qualifikationsturniers aus. Alle Teams, die es bis unter die Top acht schaffen, qualifizieren sich für die FIFAe Nations-Playoffs. Aus Europa qualifizieren sich elf Mannschaften, die beim FIFAe Nations Cup in Kopenhagen auf die Teams der anderen Regionen treffen werden. Auf das erfolgreiche Team warten bereits in der Qualifikation 16.000 Dollar. Insgesamt lobt die FIFA ein Preisgeld in Höhe von 500.000 Dollar aus.

"Jeder im Team ist zuversichtlich"

Angesichts der Gruppenauslosung kommentierte eNationalcoach Matthias "Stylo" Hietsch: "Das Ziel für die nächsten Tage ist klar. Wir wollen uns für das Finalturnier in Kopenhagen qualifizieren. Jeder im Team ist motiviert und zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen werden."

Beim vergangenen FIFA eNations Cup 2019 teilte sich die deutsche eNationalmannschaft den 9. bis 12. Platz mit Saudi-Arabien, der USA und Russland. Die ehemaligen eNationalspieler Mohammed "MoAuba" Harkous und Michael "Megabit" Bittner traten damals für Deutschland an. Der FIFA eNations Cup 2020 war aufgrund der Pandemie abgesagt worden.

Weitere Informationen zur eNationalmannschaft und zum FIFAe Nations Cup 2021 folgen auf der eFootball-Plattform, auf den DFB-eFootball-Socials und auf der Plattform FIFA.gg.

