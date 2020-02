So früh wie nie: Mehr als zwei Millionen Zuschauer in der 3. Liga

Die 3. Liga ist auch in ihrer zwölften Spielzeit erneut auf Rekordkurs. Bereits am 23. Spieltag - und damit so früh wie nie zuvor - wurde die Marke von zwei Millionen Zuschauern geknackt. In der vergangenen Saison, in der die bisherige Besucherbestmarke aufgestellt wurde, war dies erst am 25. Spieltag (damals 2.002.809 Besucher) gelungen.

Die bislang 230 Partien in der aktuellen Spielzeit 2019/2020 verfolgten exakt 2.018.796 Fans live vor Ort. Das entspricht einem Schnitt von 8777 Zuschauern pro Spiel. Damit deutet alles darauf hin, dass der erst vor erst vor neun Monaten aufgestellte Saisonrekord für die 3. Liga von 3.090.122 Anhängern (durchschnittlich 8132 Besucher pro Partie) erneut übertroffen wird. Sollte der aktuelle Schnitt bis zum Saisonende gehalten werden, dann käme die dritthöchste Spielklasse am Saisonende auf mehr als 3,33 Millionen Zuschauer.

Nach aktuellem Stand weisen derzeit in der 3. Liga gleich sieben Vereine einen fünfstelligen Besucherschnitt auf und haben damit großen Anteil am anhaltenden Zuschauerboom. Auf Platz eins liegt der 1. FC Kaiserslautern (19.906). Es folgen Eintracht Braunschweig (18.701), der 1. FC Magdeburg (16.832), der TSV 1860 München (14.909), Spitzenreiter MSV Duisburg (14.072), der FC Hansa Rostock (13.997) und Aufsteiger SV Waldhof Mannheim (10.170).