Beim Vier-Länder-Turnier in Moldau noch nicht am Ziel: die deutschen U 17-Junioren

Slowakei-Spiel: U 17 hat noch nicht genug

Die nächste Runde in der EM-Qualifikation ist vorzeitig erreicht, der Gruppensieg in trockenen Tüchern. Dennoch soll für die deutschen U 17-Junioren beim Vier-Länder-Turnier in Moldau auch die dritte Begegnung gewonnen werden. Zum Abschluss geht es in der Hauptstadt Chisinau heute (ab 12 Uhr, hier im Livestream) im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei.

Auf die leichte Schulter nimmt DFB-Trainer Christian Wück die Partie keineswegs. "Für uns geht es darum, bei der Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde in Lostopf 1 zu kommen. Daher wäre es gut, wenn wir diese Runde mit der vollen Punktzahl abschließen würden." Almugera Kabar ist nach der zweiten Gelben Karte für das Spiel gegen die Slowakei gesperrt.

Der DFB-Nachwuchs war am vergangenen Mittwoch mit einem 4:0 gegen Gastgeber Moldau in die Pflichtspielrunde gestartet. Gegen Lettland gab es am Samstag in der zweiten Partie ein 2:0. Zum Jahresabschluss absolviert die U 17 Ende November in der Türkei ein Miniturnier mit den Gastgebern und Japan, die zweite Runde der EM-Qualifikation ist für die zweite Märzhälfte geplant.

[dfb]