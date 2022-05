Sky zeigt Cup-Handover in Berlin live

Der Pokal kommt in die Hauptstadt - beim schon traditionellen Cup-Handover. Vor dem DFB-Pokalfinale am 21. Mai (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig wird der Pokal in Berlin übergeben. Das Cup-Handover wird heute (ab 13 Uhr) live bei Sky Sport News übertragen.

Im Berliner Rathaus sind als Vertreter des SC Freiburg Vorstand Oliver Leki, Pokalbotschafter Joachim Löw und Abwehrspieler Christian Günter zu Gast. Für RB Leipzig sind Pokalbotschafter Perry Bräutigam, Torwart Peter Gulacsi und Direktor Ulrich Wolter anwesend.

Der Pokalträger in diesem Jahr ist BVB-Botschafter Jörg Heinrich. Der 52-Jährige spielte selbst von 1994 bis 1996 für den SC Freiburg und absolvierte 37 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Abgerundet wird das Programm durch einen Talk mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey, Iris Spanger, Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport, und der DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, die den DFB gemeinsam mit Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Peter Frymuth beim Cup-Handover repräsentieren wird.

[bd]