Zweites Halbfinale in der ARD und bei Sky: Bayern München gegen Eintracht Frankfurt

Sky zeigt beide Pokalhalbfinalspiele live

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Sky überträgt am kommenden Samstag, 30. März (ab 13 Uhr), die Partie zwischen dem Seriensieger VfL Wolfsburg und der SGS Essen. Im zweiten Semifinale empfängt am Ostersonntag, 31. März (ab 15.45 Uhr), der Bundesligaerste FC Bayern München den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt. Die Partie wird um neben Sky auch live in der ARD gezeigt.

Nach der Runde der letzten Vier steigt das große Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln am 9. Mai. Karten für das Highlight sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets sind ausschließlich über den Fußball-Verband Mittelrhein erhältlich.

Das DFB-Pokalhalbfinale der Frauen

Samstag, 30. März (ab 13 Uhr, live bei Sky)

VfL Wolfsburg – SGS Essen

Sonntag, 31. März (ab 15.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky)

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt

[ag]