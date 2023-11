Sky zeigt alle deutschen WM-Spiele live

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle deutschen Spiele bei der U 17-WM vom 10. November bis zum 2. Dezember in Indonesien über seine Onlineplattformen. Die Partien des Teams von DFB-Trainer Christian Wück werden demnach im Livestream auf der Sky-Homepage und in der Sky-App zu sehen sein.

In der Gruppe F startet der Europameister um Kapitän Noah Darvich vom FC Barcelona zunächst am Sonntag (ab 13 Uhr) in Bandung gegen Mexiko ins Turnier. Weitere Vorrundengegner sind Neuseeland am 15. November (ab 13 Uhr) ebenfalls in Bandung und Venezuela am 18. November (ab 10 Uhr) in Jakarta.