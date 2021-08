Sjoeke Nüsken und Frankfurt: "Platz drei ist für uns möglich"

Es geht wieder los. Am Wochenende 27./28./29. August beginnt die neue Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Kann der FC Bayern München den Titel verteidigen? Können die Aufsteiger den direkten Wiederabstieg vermeiden? Wer überrascht positiv? In einer Serie auf DFB.de stellen wir die zwölf teilnehmenden Vereine vor. Heute: Nationalspielerin Sjoeke Nüsken (20) und Eintracht Frankfurt.

Sjoeke Nüsken über...

... die Ziele für die neue Saison: Die vergangene Serie haben wir auf Rang sechs abgeschlossen. Wir wollen uns verbessern und in der Tabelle weiter nach oben klettern. Das Potenzial in der Mannschaft dafür haben wir. Wichtig wird es sein, dass wir Konstanz in unsere Leistungen bringen. Zuletzt haben wir uns zu viele Ausrutscher gegen schlechter platzierte Teams geleistet, die uns eine bessere Platzierung gekostet haben. Das ist ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Wir müssen unsere Leistungsschwankungen in den Griff bekommen. Auch daran haben wir in der Vorbereitung gearbeitet.

... die Qualifikation für die Champions League: Das ist unser großes Ziel, und die Qualität dafür haben wir. Aber wir müssen sie Woche für Woche auf den Platz bringen. Es ist möglich für uns, Platz drei zu erreichen. Dafür werden wir arbeiten.

... das erste Jahr unter dem Dach der Frankfurter Eintracht: Wir profitieren von den hervorragenden Bedingungen, die uns der Verein bietet. Ich sehe es ganz klar als Gewinn an, dass wir zur Eintracht gehören. Die Bedingungen sind extrem professionell und wir bekommen vor allem in der Stadt eine ganz andere Aufmerksamkeit. Wenn ich beispielsweise im Eintracht-Trainingsanzug unterwegs bin, werde ich regelmäßig freundlich von den Fans angesprochen.

... ihre eigene Rolle in der Mannschaft: Es ist schon mein Anspruch, hier nach und nach mehr Führungsaufgaben zu übernehmen. Ich bin seit Sommer 2019 in Frankfurt und sehe mich in der Rolle, die vielen talentierten Spielerinnen, die wir hier haben, auf ihrem Weg mit zu unterstützen.

... ihre ersten Länderspiele für die Frauen-Nationalmannschaft: Ich bin unglaublich stolz darauf, jetzt schon fünfmal dabei gewesen zu sein und werde natürlich alles versuchen, dass das auch zukünftig der Fall ist. Für mich als junge Spielerin sind die Erfahrungen beim DFB Gold wert. Das gilt natürlich nicht nur für die A-Nationalmannschaft, sondern auch für meine Einsätze in den Nachwuchsteams des DFB. Von der U 15 bis zur U 20 habe ich alle Auswahlteams durchlaufen dürfen.

... ihr erstes Länderspieltor am 10. April gegen Australien: Das war in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag für mich. Ich habe nicht nur mein erstes Länderspieltor erzielt und wir haben 5:2 gewonnen, sondern ich stand auch erstmals in der Startelf. Im Hinblick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr in England werde ich nun alles dafür tun, mich im Team von Martina Voss-Tecklenburg weiter zu etablieren. Die Grundvoraussetzungen dafür sind gute Leistungen im Verein und eine erfolgreiche Saison mit der Eintracht. Ich freue mich darauf, dass es bald wieder losgeht in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

... das Startprogramm mit Begegnungen gegen den SC Sand, den SC Freiburg und den 1. FC Köln: Auf den ersten Blick mag es schon aussehen, als sei das ein machbarer Auftakt für uns. Aber genau gegen solche Gegner, die vermeintlich hinter uns oder auf Augenhöhe einzuordnen sind, haben wir in der vergangenen Saison zu viele Punkte liegen gelassen – ich denke beispielweise an das Hinspiel gegen den SC Sand, das wir verloren haben. Es ist wichtig, dass wir gut in die Saison starten, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir zum Start ein gutes Fundament legen für die Aufgaben, die dann kommen.

