Sjoeke Nüsken fällt für Arnold Clark Cup aus

Aufgrund eines positiven Coronatests kann Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt) nicht am Arnold Clark Cup in England teilnehmen. Eine Nachnominierung wird derzeit noch geprüft.

Bei dem hochkarätig besetzten Turnier zum Auftakt ins EM-Jahr trifft die Frauen-Nationalmannschaft in Middlesbrough am Donnerstag (ab 15.30 MEZ, im Livestream auf sportschau.de) auf Spanien, in Norwich am Sonntag (ab 21.15 MEZ, im Livestream auf sportschau.de) auf Kanada und in Wolverhampton am Mittwoch, 23. Februar (ab 20.30 MEZ, im Livestream auf zdf.de), auf England.