Will beim FC Bayern ihre Titelsammlung komplettieren: Simone Laudehr (l.)

Simone Laudehr verlängert beim FC Bayern

Olympiasiegerin und Weltmeisterin Simone Laudehr hat ihren Vertrag beim Frauen-Bundesligisten Bayern München bis 2021 verlängert. Die 33-Jährige will mit den Münchnerinnen ihre Titelsammlung komplettieren. "Natürlich fehlt mir als einziges noch die Deutsche Meisterschaft in meiner Sammlung, die will ich gerne noch gewinnen", sagt die 103-malige Nationalspielerin. Mit den Bayern belegt Laudehr nach neun Spieltagen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga den dritten Platz, sechs Punkte hinter Titelverteidiger und Spitzenreiter VfL Wolfsburg.

"Ich bin glücklich, dass Simone unseren Weg weiterhin begleiten wird. Sie ist mit ihrer Erfahrung und mit ihrer spielerischen Klasse eine absolute Bereicherung für uns – zum Glück noch um ein Jahr länger", so Bayern-Trainer Jens Scheuer.

Neben Olympiagold 2016 gewann Laudehr auch den WM-Titel 2007, außerdem triumphierte sie bei zwei Europameisterschaften (2009 und 2013) mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, aus der sie im Mai 2019 zurückgetreten war. 2015 gewann sie mit dem 1. FFC Frankfurt die Champions League.

[sid]