Silberne Ehrennadel für Siggi Dietrich

Siggi Dietrich ist im Rahmen der Jahresabschlusssitzung von DFB-Präsidium und -Vorstand im Beisein von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich aufgrund seiner langjährigen Verdienste zur Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs, insbesondere der Frauen-Bundesliga, mit der Silbernen Ehrennadel des DFB ausgezeichnet worden.

Der Vorsitzende des Ausschusses Frauen-Bundesligen sowie Generalbevollmächtige der Eintracht Frankfurt Fußball AG, der seinen Rücktritt von allen Ämtern zum Ende des Jahres aus gesundheitlichen Gründen angekündigt hatte, gilt als einer der Pioniere des Frauenfußballs. Er hat die Frauen-Bundesliga und Frauenfußball in Frankfurt, Deutschland und Europa durch sein Wirken nachhaltig geprägt.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sagt: "Durch die Verleihung der Silbernen Ehrennadel bringen wir unsere große Wertschätzung für Siggi Dietrich zum Ausdruck. Über drei Jahrzehnte hinweg hat er neue Maßstäbe im Frauenfußball gesetzt, war Antreiber, Visionär und Macher. Seine unbeschreibliche Leidenschaft wird uns und dem Frauenfußball sicherlich fehlen!"

"Es war mir eine Ehre und immer eine Herzensangelegenheit"

Siggi Dietrich sagt: "Ich fühle mich sehr geehrt, diese Auszeichnung ist eine große Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit der vergangenen Jahrzehnte. Wir haben gemeinsam viel auf dem Weg gebracht, es war nicht immer einfach und der Weg war oftmals steinig. Aber uns hat immer das gleiche Ziel geeint: Den Frauenfußball und speziell die Frauen-Bundesliga zu entwickeln und jeden Tag besser zu machen. Manch einem schienen die Visionen, an die ich schon sehr früh geglaubt habe, zu gewagt oder gar utopisch. Wenn ich aber sehe, wo wir heute stehen mit der Frauen-Bundesliga und unserem Sport, dann kann ich sagen, wir haben vieles richtig gemacht. Es ist zwar noch einiges zu tun, aber das Feld ist bereitet. Ich danke vielen Weggefährt*innen aus den Vereinen, dem DFB und speziell von Eintracht Frankfurt für die Zusammenarbeit. Es war mir eine Ehre und immer eine Herzensangelegenheit."

Dietrich hat seit knapp 30 Jahren entscheidenden Anteil an der Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs in Deutschland, insbesondere der Frauen-Bundesliga. Als langjähriger Manager zunächst der SG Praunheim, aus der der 1. FFC Frankfurt entstand, der schließlich 2020 mit Eintracht Frankfurt fusionierte, war er stets ein Vordenker mit Visionen, die er bestmöglich Realität werden ließ. Unter seiner Führung avancierte Frankfurt mit sieben Deutschen Meisterschaften, neun Pokalsiegen und vier Champions League-Titeln auch international zu einem nachhaltigen Aushängeschild des deutschen Frauenfußballs.

Dietrich gelang es als "Netzwerker" Politik, Wirtschaft, Vereine und Verbände auf höchster Ebene miteinander zu verknüpfen und neue Dimensionen in der Vermarktung, Organisation und der generellen Professionalisierung zu erschließen. Seine Expertise stellte er stets auch über seinen Verein hinaus in den Dienst des DFB und der Bundesligaklubs. So war er unter anderem lange Jahre Ligasprecher und Vorsitzender des Ausschusses Frauen-Bundesligen sowie Mitglied im DFB-Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball. Dort arbeitete er unermüdlich an der Professionalisierung der Strukturen in den Vereinen sowie an Konzepten für wirtschaftliche Stabilität und Wahrnehmung in den Medien und der Gesellschaft. Seine Verdienste um die Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs, insbesondere der Frauen-Bundesliga, sind nachhaltig und tiefgehend.

[as]