Silbernadel für SVW-Talente Lord und Asante

Gute Leistungen werden belohnt. So wurden beim SV Werder Bremen mit U 17-Nationaltorhüter Louis Lord und Kapitän Davis Asante zwei Toptalente mit der Leistungsnadel in Silber ausgezeichnet. Bayern-Trainer Miro Klose freute sich über eine starke Leistung seines Teams in Unterzahl und beim FC Schalke 04 verpasst Anil Özgen das Derby gegen den BVB. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

SV Werder Bremen: Bei der Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen wurden zahlreiche Sportlerinnen und Sportler des Traditionsvereins für ihre gezeigten Leistungen geehrt. So wurde allein 20-mal die Leistungsnadel in Silber vergeben. Zu den ausgezeichneten Werder-Talenten gehörten dabei unter anderem U 17-Nationaltorhüter Louis Lord und Offensivspieler Davis Asante, der die U 17 der Bremer in der Staffel Nord/Nordost als Kapitän anführt. Das Team von Werder-Trainer Christian Brand empfängt am Sonntag (ab 14 Uhr) den FC St. Pauli. Kurios: Während die anderen Teams der Staffel ihre Begegnungen vom 16. Spieltag bestreiten, handelt es sich bei der Partie zwischen Bremen und St. Pauli um eine Nachholbegegnung vom 3. Spieltag. Grund: Im August war das Duell witterungsbedingt kurzfristig ausgefallen. Das ursprünglich für Sonntag angesetzte Rückspiel in Hamburg wurde deshalb vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) auf Mittwoch, 4. März (ab 18 Uhr), verschoben.

FC Bayern München: Weltmeister Miroslav Klose, U 17-Trainer beim FC Bayern München, zeigte sich nach dem 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt in der Staffel Süd/Südwest äußerst angetan vom Auftritt seines Teams. "Das ist meine Mannschaft. Jeder rennt für den anderen, das hat mir super gefallen", lobte der DFB-Rekordtorschütze, nachdem die Bayern mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl den knappen Vorsprung verteidigt hatten. Kurz vor der Pause war der türkische Junioren-Nationalspieler Yusuf Kabadayi wegen Ballwegschlagens mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen worden. Der 15 Jahre alte Angreifer fehlt den Münchnern deshalb am Samstag (ab 11 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. Den Tabellendritten FC Bayern trennen vor dem 16. Spieltag lediglich drei Punkte von der Spitze.

VfL Wolfsburg: Bereits zum dritten Mal in dieser Saison trifft die U 17 des VfL Wolfsburg am Sonntag (ab 11 Uhr) auf den abstiegsbedrohten Nachbarn Eintracht Braunschweig. Nach zwei Heimsiegen in der Staffel Nord/Nordost (3:0) und im niedersächsischen Verbandspokal (4:0) muss das Team von VfL-Trainer Steffen Brauer allerdings erstmals auswärts antreten. Zum ersten Mal in dieser Saison nicht dabei ist Angreifer Dino Nuhanovic, der beim 0:0 gegen Hannover 96 bereits während der Anfangsphase wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte gesehen hatte. Für die "Wölfe" war es im 15. Saisonspiel bereits das siebte Unentschieden. Nur die Gäste aus Hannover haben noch ein Remis mehr auf dem Konto.

FC Schalke 04: Das Gastspiel des FC Schalke 04 in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga beim Aufsteiger SV Lippstadt 08, das am vergangenen Wochenende kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen war, wird nicht mehr in diesem Jahr nachgeholt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte die Partie vom 15. Spieltag für Mittwoch, 26. Februar (ab 18 Uhr), neu an. Besonders ärgerlich war der Spielausfall in Lippstadt für Schalkes Mittelfeldspieler Anil Özgen. Seine Gelb-Rotsperre aus dem Duell mit dem VfL Bochum (2:0) gilt jetzt für das Derby am Sonntag (ab 11 Uhr) gegen den noch unbesiegten Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach: Obwohl die U 17 von Borussia Mönchengladbach am 15. Spieltag in der Staffel West im rheinischen Duell mit Fortuna Düsseldorf bis drei Minuten vor Schluss noch 2:3 zurückgelegen hatte, setzten sich die "Fohlen" am Ende durch zwei späte Treffer des erst kurz zuvor eingewechselten U 16-Nationalspielers Moustafa Moustafa und von Kapitän Yassin Atty 4:3 durch und halten als Tabellendritter weiter Anschluss an die Spitze. "Unter dem Strich war der Sieg sicher auch ein wenig glücklich, aber nicht unverdient", meinte Gladbachs Trainer Hagen Schmidt. "Die Jungs haben sich nie aufgegeben, sondern bis zum Ende auf Sieg gespielt. Ihr Mut wurde belohnt. Wenn man oben dabei sein will, muss man auch solche Spiele gewinnen, in denen es nicht optimal läuft." Mit seinem elften Saisontreffer übernahm U 17-Nationalstürmer Luca Barata auch noch die alleinige Führung in der Torjägerliste. Am Samstag (ab 11 Uhr) geht es für die Gladbacher mit der Partie beim Aufsteiger und Schlusslicht Wuppertaler SV weiter.

TSG Hoffenheim: Mit seinem Saisontreffern zehn und elf hatte Angreifer Nick Breitenbücher entscheidenden Anteil am 3:3 des Spitzenreiters TSG Hoffenheim im Topspiel beim Verfolger 1. FSV Mainz 05. Dennoch hätte der Doppelpack des 16 Jahre alten Torjägers beinahe nicht einmal zu einem Punktgewinn gereicht. In der vierten Minute der Nachspielzeit gingen die Mainzer durch einen Treffer von Ben Bobzien in Führung. Trotz Unterzahl (Gelb-Rot für Noah König/70.) schlug die TSG aber noch einmal zurück, kam mit dem Schlusspfiff durch Florian Bähr zum erneuten Ausgleich und verteidigte den ersten Tabellenplatz. "Das waren Emotionen pur", beschreibt Hoffenheims U 17-Trainer Danny Galm. "Flo Bähr hat das sehr überlegt gemacht. Kompliment aber an die gesamte Mannschaft, die trotz des Nackenschlags in der Nachspielzeit und trotz der Unterzahl weiter an sich geglaubt hat. Die Jungs haben sich den Punkt mit viel Leidenschaft und einer tollen Mentalität verdient." Am Samstag (ab 14 Uhr) geht es gegen den SV Darmstadt 98 weiter.