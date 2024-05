Siegtorschützin Giesen: "Darauf haben wir die gesamte Saison hingearbeitet"

Die erste und einzige Teilnahme am Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen Meisterschaft vergoldeten die U 17-Juniorinnen von Borussia Mönchengladbach direkt mit dem Titelgewinn. Auf dem heimischen FohlenPlatz am BORUSSIA-PARK setzte sich der Meister der Staffel West/Südwest der B-Juniorinnen-Bundesliga gegen Süd-Staffelsieger TSG 1899 Hoffenheim 1:0 (0:0) durch. DFB.de mit den Stimmen zum Finale.

Alexandra Spiekermann (Mitglied im DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball sowie Staffelleiterin der Bundesliga West/Südwest): Es war ein total spannendes und gutes Finale bei einer stimmungsvollen Atmosphäre. Die Borussia hatte zunächst Vorteile, in der zweiten Halbzeit konnte sich aber auch die TSG 1899 Hoffenheim einige Chancen erspielen. Als wir alle schon mit der Verlängerung gerechnet hatten, gelang Mia Giesen noch der sehenswerte Siegtreffer. Unter dem Strich hat Gladbach nicht unverdient gewonnen. Die TSG hat sich aber gut und teuer verkauft. Es war Werbung für den Juniorinnenfußball.

Daniel Giebel (Trainer Borussia Mönchengladbach): Wir hatten mehr Ballbesitz und auch mehr Chancen. Daher war der Sieg aus meiner Sicht verdient. Auch wenn am Ende sicherlich ein wenig Glück dabei war.

Christian Klein (Co-Trainer Borussia Mönchengladbach): Wir haben ein würdiges Finale mit zwei sehr guten Mannschaften gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team. In der Schlussphase lag der Lucky Punch nicht unbedingt in der Luft. Umso schöner, dass Mia Giesen dann noch getroffen hat. Wir haben jetzt allen Grund zum Feiern.

Christopher Holzer (Trainer TSG 1899 Hoffenheim): Im ersten Moment ist die Enttäuschung sehr groß. Es wird ein bis zwei Tage dauern, bis wir alle realisieren, dass wir eine sehr gute Saison gespielt haben, auf die wir stolz sein können. Wir wollten Gladbach in der ersten Halbzeit stärker unter Druck setzen, das ist uns aber nicht gelungen. Nach der Pause waren wir dann aber deutlich besser im Spiel. Insgesamt hat die Borussia sicherlich mehr für das Spiel getan und hatte deshalb nicht unverdient das bessere Ende für sich, auch wenn es für uns sehr schade war. Solche Niederlagen gehören zur Entwicklung der jungen Spielerinnen allerdings dazu.

Mia Giesen (Siegtorschützin Borussia Mönchengladbach): Auf diesen Erfolg haben wir während der gesamten Saison hingearbeitet. Bei meinem Tor habe ich es einfach mal mit meinem schwächeren linken Fuß probiert. Umso schöner, dass der Ball reingegangen ist.

Tanja Baumann (Koordinatorin Frauen- und Mädchenfußball Borussia Mönchengladbach): Wir haben unsere letzte Chance genutzt, diesen Titel zu gewinnen. Das hat für uns alle eine große Bedeutung. Wir sind jetzt happy. Auch wenn das Spiel streckenweise ausgeglichen war, ist der Sieg hochverdient. Wir krönen damit eine sehr erfolgreiche Saison für unsere gesamte Frauen- und Mädchenfußball-Abteilung.