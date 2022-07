Sieg in WM-Generalprobe gegen Niederlande

Die U 20-Frauen absolvierten eine erfolgreiche Generalprobe in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2022 in Costa Rica. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter gewann in der Hänsch-Arena in Meppen 1:0 (0:0) gegen die Niederlande. Das einzige Tor der Partie erzielte Pauline Machtens (73.).

"Man hat gesehen, dass wir lange nicht zusammengespielt haben und erstmal reinkommen mussten", merkte Peter nach dem Spiel an. "Über eine sehr gute Defensive haben wir uns ins Spiel reingespielt, dann haben wir gegen einen hochstehenden Gegner immer mehr zum Aufbauspiel gefunden. Wir haben gute Lösungen gefunden, gut ins nächste Drittel gespielt. Dort hatten wir erst noch etwas Probleme weiterzuspielen. Das war auch Thema in der Halbzeit. Im zweiten Durchgang haben wir das dann besser gelöst und Chance um Chance herausgespielt. Nach hinten heraus denke ich, dass wir verdient gewonnen haben."

Die erste große Chance gehörte noch den Niederländerinnen: Marit Auee (6.) tauchte frei vor dem deutschen Tor auf, köpfte den Ball im Fünfmeterraum stehend aber links am Tor vorbei. Das erste Mal gefährlich für das Tor der Gäste wurde es in Minute 20, als eine versuchte Flanke von Miriam Hils an den rechten Außenpfosten des niederländischen Tors klatschte.

Deutsche Druckphase bleibt unbelohnt

Eine Doppelchance ergab sich für die deutsche Mannschaft in der 29. Spielminute. Nach einem Freistoß von Tuana Keles kam Madeleine Steck an den zweiten Ball, ihr Schuss wurde aber abgefälscht und flog drüber. Nach der darauffolgenden Ecke versuchte sich Vanessa Diehm erst per Kopf (geblockt) und dann per Schuss (drüber).

Weitaus gefährlicher war die Chance von Maja Sternad (31.): Nach einem Solo über die linke Seite zog sie bis in den Fünfmeterraum nach innen, scheiterte von dort aber an Schlussfrau Lisan Alkemade. Auch kurz vor der Pause ergab sich der deutschen U 20 noch eine Chance. Nach einer Ecke von Keles kam Sophie Weidauer (44.) per Kopf an die Kugel - diese landete aber auf dem Tor.

Führungstreffer durch Machtens

In der zweiten Hälfte wurde Deutschland erstmals nach einer Flanke von rechts gefärhlich. Cora Zicai (63.) schloss nach Brustabnahme mit links aus zehn Metern ab, traf aber die gegnerische Verteidigerin anstelle des gegnerischen Tors.

Das Tor fiel nach Hereingabe von Keles von der rechten Seite. Ihr Flachpass landete auf dem Fuß von der eingewechselten Machtens (73.), die direkt abschloss. Der Schuss wurde von Auee noch abgefälscht und schlug flach neben dem rechten Pfosten im Tornetz ein.

Vobian und Zicai verpassen deutlicheren Sieg

Selina Vobian (80.) legte für die deutsche Mannschaft kurz vor Schluss beinahe nach, ihr unbehinderter Schuss von der Strafraumkante flog aber rechts am Kasten vorbei. Auch Zicai (84.) versuchte es aus halblinker Position noch einmal, das 2:0 zu erzielen. Ihr Schuss kam aber zu zentral und war für die Torhüterin nicht schwierig abzuwehren.

Die U 20 möchte das Erfolgserlebnis in die Weltmeisterschaft mitnehmen: Auftakt des Turniers in Costa Rica ist am Mittwoch, 10. August (ab 19 Uhr), gegen Kolumbien, bevor am Samstag, 13. August (ab 19 Uhr), Kolumbien und am Mittwoch, 17. August (ab 1 Uhr), Mexiko die Gegner sind. "Wir haben in Costa Rica noch etwas Zeit, die Erkenntnisse aus diesem Spiel umzusetzen", freut sich Peter auf das Turnier. "Vor Ort werden wir noch einige Trainingseinheiten haben und uns entsprechend auf Kolumbien vorbereiten."

[dfb]