Siebter Sieg in Serie: FC Bayern bleibt dran

Der FC Bayern München setzte seine Siegesserie in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga auch nach der Länderspielpause fort. Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich in einer Nachholpartie vom 11. Spieltag beim Schlusslicht 1. FFC Turbine Potsdam 3:0 (2:0) durch. Mit dem siebten Dreier hintereinander verkürzte der Tabellenzweite den Rückstand zu Titelverteidiger und Ligaprimus VfL Wolfsburg wieder auf fünf Punkte. Gleichzeitig trennen die Münchnerinnen jetzt auch schon fünf Zähler von Rang drei.

Vor 2312 Zuschauer*innen bei Schneetreiben im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion brachten Georgia Stanway (10.) und Kapitänin Lina Magull (35.) den Favoriten bereits vor der Pause auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Linda Dallmann (90.) für den Endstand. Bereits zum neunten Mal im zwölften Saisonspiel blieb der FC Bayern ohne Gegentor, stellt mit erst vier Gegentreffern die sicherste Hintermannschaft der Liga.

Die Gastgeberinnen zogen sich insgesamt recht achtbar auf der Affäre, mussten jedoch die zehnte Niederlage in Folge hinnehmen und warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz bleibt bei neun Punkten. Schon am Mittwoch (ab 19.30 Uhr, live bei MagentaSport) geht es für Turbine Potsdam mit einem weiteren Nachholspiel gegen den direkten Konkurrenten SV Werder Bremen weiter. Im Hinspiel (1:1) gelang der bislang einzige Punktgewinn in der laufenden Spielzeit.

Rall nach 150. Bundesligaspiel zufrieden

"Wir waren von Beginn an das spielbestimmende Team, sind früh in Führung gegangen und haben uns zahlreiche weitere Torchancen herausgespielt", sagte Bayern Münchens Rechtsverteidigerin Maximiliane Rall nach ihrem 150. Bundesligaspiel gegenüber MagentaSport. "Unter dem Strich hätten wir sicherlich auch höher gewinnen können, Potsdam hat es aber auch ordentlich gemacht. Wichtig ist, dass wir die drei Punkte eingefahren haben."

Die gut aufgelegte Turbine-Torhüterin Anna Wellmann meinte: "Wir sind nicht gut in das Spiel gestartet, das hat Bayern sofort ausgenutzt. Die Leistung in der zweiten Halbzeit macht jedoch Mut für die kommenden Aufgaben. Unsere Punkte müssen wir gegen andere Gegner holen, die wichtigen Spiele kommen erst jetzt."

Turbine-Torhüterin Wellmann gegen Ex-Klub stark

Die Münchnerinnen, die auf Nationalspielerin Sydney Lohmann (muskuläre Probleme) verzichten mussten, traten von Beginn an dominant auf und wurden dafür auch schon früh belohnt. Ein sehenswertes Solo schloss die englische Europameisterin Georgia Stanway (10.) mit der frühen Führung ab. Für den zweiten Treffer war Kapitänin Lina Magull (35.) verantwortlich, die einen Abpraller mit einem wuchtigen Schuss aus etwa zwölf Metern ins kurze Eck beförderte.

Bei weiteren guten Tormöglichkeiten der Gäste konnte sich mehrfach Turbine-Torhüterin Anna Wellmann auszeichnen. Die 27 Jahre alte Torfrau, die von 2016 bis 2018 bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zwischen den Pfosten stand, verhinderte mit einigen guten Paraden einen höheren Rückstand.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht allzu viel am Spielgeschehen. Turbine Potsdam ließ aber deutlich weniger Offensivaktionen des Vizemeisters zu. Lea Schüller scheiterte ebenfalls an Anna Wellmann, Klara Bühl zielte knapp vorbei. Auf der Gegenseite hatte die eingewechselte Amber Barrett die beide Gelegenheit für die Gastgeberinnen. In der Schlussminute stellte dann Linda Dallmann (90.) den Endstand her. Eine Maßflanke von Linksverteidigerin Carolin Simon lenkte die Nationalspielerin unhaltbar ins Netz.

[mspw]