Siebert steigt in UEFA-Elitekategorie auf

Weiterhin in der internationalen Spitze: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellt auch im Jahr 2022 mit vier Unparteiischen in der Elite- und zwei in der First-Kategorie die meisten Referees in den höchsten Einstufungen im europäischen Schiedsrichterwesen. Nur der Französische Fußball-Verband (FFF) und der Spanische Fußball-Verband (RFEF) sind ebenfalls durch sechs Unparteiische in diesen Kategorien vertreten. Auch im Schiedsrichterinnen-Bereich gibt es einen internationalen Zugang und zwei Aufsteigerinnen.

Für Dr. Felix Brych, der bereits nach der erfolgreichen EURO 2020 verkündet hatte, seine internationale Karriere zum Jahreswechsel 2021/2022 zu beenden, steigt FIFA-Referee Daniel Siebert in die Elite Category der Europäischen Fußball-Union (UEFA) auf. Zur Elite Category gehören aus Deutschland auch Deniz Aytekin, Tobias Stieler und Felix Zwayer. Zudem dürfen sich Harm Osmers und Sascha Stegemann über ihren Aufstieg von der Second- in die First-Kategorie freuen.

Fröhlich: "Ausdruck der internationalen Wertschätzung"

Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, sagt: "Ein herzlicher Glückwunsch an Daniel Siebert, Harm Osmers und Sascha Stegemann zur Einstufung in die höchsten internationalen Kategorien der UEFA. Das ist ein weiterer Meilenstein in ihrer bisher sehr erfolgreichen Schiedsrichterkarriere. Und es ist auch eine besondere Auszeichnung für jeden einzelnen von ihnen und für das deutsche Schiedsrichterwesen im Gesamten ein Ausdruck der internationalen Wertschätzung."

Mit Deniz Aytekin, Bastian Dankert, Christian Dingert, Sven Jablonski, Harm Osmers, Daniel Schlager, Daniel Siebert, Sascha Stegemann, Tobias Stieler und Felix Zwayer sind zehn deutsche FIFA-Schiedsrichter für den DFB international im Einsatz.

Schiedsrichterinnen Söder und Wacker steigen in First-Kategorie auf

Im Schiedsrichterinnen-Bereich vertreten seit 2022 erstmalig fünf Referees den DFB international. Der Weltverband FIFA stimmte dem Vorschlag des DFB-Schiedsrichterausschusses zu und erweiterte die Liste der Schiedsrichterinnen um Fabienne Michel.

Einen Aufstieg verzeichnen auch Angelika Söder und Karoline Wacker, die durch die UEFA beide von der Second- in die First-Kategorie eingestuft worden sind. Dr. Riem Hussein, in der Elite Category, der höchsten europäischen Stufe, und Franziska Wildfeuer komplettieren das Quintett der deutschen FIFA-Schiedsrichterinnen.

Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, sagt: "Angelika und Karoline wurden für ihre gezeigten Leistungen belohnt, und so freuen wir uns mit den beiden über die Einstufung in die First-Kategorie. Dies ist für beide ein weiterer Schritt in ihrer Schiedsrichterinnenkarriere. Ihr Aufstieg und die zusätzliche Bestätigung von Fabienne auf der FIFA-Liste sprechen für die internationale Anerkennung unserer Aktiven und des DFB-Schiedsrichterinnenwesens."

[ar]