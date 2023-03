Sieben Teams kämpfen um zwei Endrundenplätze

Nur Titelverteidiger FC Schalke 04 und Nord/Nordost-Staffelsieger VfL Wolfsburg haben sich bereits vor dem Saisonfinale in der B-Junioren-Bundesliga am Samstag (ab 13 Uhr) für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Um die beiden weiteren Plätze im Halbfinale kämpfen insgesamt noch sieben Teams. Auch im Abstiegskampf kommt es zu einigen "Endspielen". DFB.de gibt einen Überblick.

Erster Titel seit 2008 möglich: Die U 17 der TSG Hoffenheim hat als Spitzenreiter in der Staffel Süd/Südwest vor dem abschließenden 17. Spieltag die besten Karten im Titelrennen. Landet das Team von Trainer Carsten Kuhn am Samstag (ab 13 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den SC Freiburg den vierten Dreier in Serie, dann ist der erste Staffelsieg der Kraichgauer seit der Premierensaison 2007/2008 perfekt. Damals holten die Hoffenheimer am Ende durch einen 6:4-Finalsieg gegen Borussia Dortmund auch den nationalen U 17-Titel. Mit 37 Punkten hat die TSG zwei Zähler mehr auf dem Konto als der aktuelle Staffelmeister VfB Stuttgart und der drittplatzierte FC Bayern München.

Da die Stuttgarter die um 21 Treffer bessere Tordifferenz als Hoffenheim aufweisen, würden sie bei einem Auswärtserfolg beim FC Augsburg noch an die Spitze klettern, wenn die TSG gleichzeitig nicht gewinnt. Der FC Bayern schafft es dagegen bei zwei Punkten und elf Toren Rückstand bei einem Dreier beim bereits feststehenden Absteiger FC-Astoria Walldorf wohl nur dann noch in die Endrunde, wenn Hoffenheim verliert und der VfB nicht gewinnt. Eine bessere Ausgangsposition verpasste das Team von Bayern-Trainer und Ex-Nationalspieler Michael Hartmann, das lange Zeit die Tabelle angeführt hatte, durch die ersten beiden Niederlagen in dieser Saison (1:3 in Hoffenheim, 0:3 gegen den 1. FSV Mainz 05).

Klar ist: Der Süd/Südwest-Staffelsieger bekommt es in den Halbfinalspielen um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft (voraussichtlich 2. und 9. April) mit dem VfL Wolfsburg zu tun, dem souveränen Meister in der Staffel Nord/Nordost, zu tun. Im Hinspiel müssen die von Dennis da Silva Felix trainierten Wölfe dabei auswärts antreten und haben im Rückspiel Heimrecht. Vor dem Abschluss der regulären Saison mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig hat Wolfsburg neun Punkte Vorsprung.

Nur Schalke 04 noch unbesiegt: Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich die U 17 des FC Schalke 04 die Meisterschaft in der West-Staffel und strebt jetzt auch die Titelverteidigung auf bundesweiter Ebene an. Das Team von Trainer Onur Cinel ist die einzige noch unbesiegte Mannschaft der gesamten B-Junioren-Bundesliga (13 Siege, ein Remis), hat gerade einmal zwei Gegentore kassiert und acht Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Arminia Bielefeld. "Westdeutscher Meister zu werden, ist immer etwas ganz Besonderes", so Onur Cinel. "Es ist der ehrlichste Titel, da jeder gegen jeden spielt. Wir freuen uns sehr über die Entwicklung der Mannschaft. Sie ist ein richtiges Team geworden."

Genau wie schon vor einem Jahr trifft der West-Meister in den Halbfinalspielen erneut auf den Tabellenzweiten der eigenen Staffel, die wegen der Erfolge in den zurückliegenden Jahren wieder zwei Teilnehmer an der Endrunde stellt. Als Gegner der Knappen kommen vor der abschließenden 15. Runde aber nicht weniger als vier Teams noch in Frage.

Aus eigener Kraft können es nur die zweitplatzierten Bielefelder (32 Zähler) schaffen, die am Samstag (ab 13 Uhr) den abstiegsbedrohten SC Preußen Münster empfangen und mit einem Heimsieg einen "historischen" Erfolg landen könnten. "Eine Endrundenteilnahme gab es noch nie bei Arminia", sagt Trainer Marcel Drobe: "Es wäre für alle Beteiligten ein cooles und einmaliges Erlebnis." Verzichten muss Drobe allerdings auf seinen Torjäger Henrik Koch (17 Saisontreffer), der zuletzt beim 1:2 bei Borussia Mönchengladbach in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Besonders bitter: Zu diesem Zeitpunkt führte die Arminia noch 1:0, kassierte dann aber in der Nachspielzeit zwei Gegentreffer und verpasste dadurch den vorzeitigen Gewinn der Vizemeisterschaft.

Hinter der Arminia lauern mit jeweils nur einem Punkt Rückstand Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach (je 31 Zähler). Selbst der Tabellenfünfte Borussia Dortmund (29 Punkte) ist trotz der überraschenden Niederlage beim FC Hennef 05 (2:3) noch nicht aus dem Rennen, muss aber gleich auf doppelte Schützenhilfe hoffen, um Platz zwei zu erobern. Der BVB trifft im Verfolgerduell auf Bayer 04 Leverkusen, die Gladbacher sind gleichzeitig zum Topduell beim Spitzenreiter FC Schalke 04 zu Gast. Hochspannung ist garantiert.

Mainz und Freiburg in Sicherheit: Genau wie das Titelrennen verspricht auch der Kampf um den Klassenverbleib in der Staffel Süd/Südwest jede Menge Dramatik. Selbst der Tabellensiebte 1. FSV Mainz 05 (23 Punkte) hat gerade einmal drei Zähler Abstand zur Gefahrenzone. Dennoch müssen sich die Mainzer ebenso wie der SC Freiburg (22 Punkte, Tordifferenz plus 11) keine Sorgen mehr um den Klassenverbleib machen. Grund: Mit dem Karlsruher SC (22, minus drei) und dem SV Darmstadt 98 (20, minus sechs) stehen sich zwei Konkurrenten, die weiter unten stehen, am 17. Spieltag im direkten Duell gegenüber. Daher kann maximal eines der beiden Teams an Mainz und/oder Freiburg vorbeiziehen.

Die B-Junioren-Bundesliga definitiv verlassen müssen mit dem 1. FC Saarbrücken (zwei Punkte) und dem FC-Astoria Walldorf (sieben) zwei der drei Aufsteiger, während sich der SSV Jahn Regensburg (24) in Sicherheit gebracht hat. Außerdem stehen die SpVgg Greuther Fürth, die Stuttgarter Kickers (jeweils zwölf) und die SpVgg Unterhaching (18), die schon alle 16 Saisonspiele absolviert hat und deshalb spielfrei ist, als Absteiger fest. Damit wird nur noch ein Team gesucht, das den Weg nach unten antreten muss.

Der SV Darmstadt 98 belegt zwar vor der abschließenden Runde noch einen Abstiegsplatz, kann sich aber mit einem Sieg in Karlsruhe aus eigener Kraft retten. Bei einem Unentschieden gegen den KSC dürften die Lilien nur dann über den Klassenverbleib jubeln, wenn gleichzeitig der 1. FC Nürnberg (20 Punkte, minus zwei) im Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth unterliegt oder der TSV 1860 München (21, minus eins) beim 1. FC Saarbrücken mit mindestens fünf Toren Unterschied verliert. Bei einem Darmstädter Sieg müsste der Club ebenfalls gewinnen und die Löwen mindestens ein Remis erreichen, um damit zumindest vor dem Karlsruher SC zu landen.

Fünf Teams müssen noch bangen: Mit dem noch punktosen Schlusslicht SV Deutz 05 sowie Fortuna Köln und den Sportfreunden Siegen stehen in der West-Staffel drei der fünf Absteiger fest. Die beiden weiteren Teams, die ebenfalls die höchste deutsche U 17-Spielklasse verlassen müssen, werden zwischen dem FC Hennef 05 (zwölf Punkte), dem SC Preußen Münster (13 Zähler), dem MSV Duisburg (14), Rot-Weiss Essen (15) und dem SC Paderborn 07 (16) ermittelt.

Den Paderbornern reicht am Samstag (ab 13 Uhr) bei Fortuna Köln definitiv schon ein Remis, um sämtliche Zweifel am Klassenverbleib zu beseitigen. Rot-Weiss Essen (bei Fortuna Düsseldorf) und der MSV Duisburg (gegen den SV Deutz 05) müssen dagegen gewinnen, um den Klassenverbleib ohne fremde Hilfe zu sichern. Der FC Hennef 05 (bei den Sportfreunden Siegen) kann nur bei einem Sieg und den passenden Ergebnissen auf den anderen Plätzen noch auf ein Happy End hoffen. Gleiches gilt voraussichtlich auch für den SC Preußen Münster, der beim Tabellenzweiten Arminia Bielefeld jedoch die auf dem Papier schwerste Aufgabe lösen muss. Ein Remis würde dem Adlerklub nur dann genügen, wenn der MSV gegen Deutz verliert und Hennef nicht in Siegen gewinnt.

Viktoria Berlin vorzeitig gesichert: Noch vor dem 17. und letzten Spieltag brachte die U 17 des FC Viktoria 1889 Berlin den Klassenverbleib in der Staffel Nord/Nordost unter Dach und Fach. Durch den 3:1-Auswärtserfolg in einer Nachholpartie am Mittwoch beim FC Erzgebirge Aue baute die Mannschaft von Viktoria-Trainer Arthur Jujko den Vorsprung vor der Gefahrenzone auf uneinholbare vier Punkte aus. Ein echtes "Endspiel" am Samstag (ab 13 Uhr) beim direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg, der vor dem Saisonfinale den ersten Abstiegsplatz belegt, bleibt den Berlinern damit erspart.

Die Magdeburger wiederum benötigen gegen die Viktoria unbedingt einen Sieg, um überhaupt noch eine Chance auf den Verbleib in der höchsten Spielklasse zu haben. Gleichzeitig müsste der 1. FC Union Berlin im Derby gegen Hertha leer ausgehen oder Hannover 96 beim SV Meppen deutlich verlieren. Union und Hannover haben jeweils drei Zähler mehr auf dem Konto als der FCM.

Mit Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena (vier Punkte), Erzgebirge Aue (sechs), dem SV Meppen (sieben), dem FC Hansa Rostock (17) und dem Niendorfer TSV (18) stehen fünf von sechs Absteigern im Nord/Nordosten fest. Dem FC Hansa konnte letztlich auch die jüngste Positivserie von drei Siegen in Folge nicht mehr über den Strich verhelfen.

[mspw]