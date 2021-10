Sieben Siege: Hält Hertha-Serie in Hannover?

Wer meldet sich in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren Bundesliga erfolgreich aus der Länderspielpause zurück? Diese Frage wird am Samstag (ab 13 Uhr) im Spitzenspiel zwischen Hannover 96 und Hertha BSC beantwortet. Die Berliner führen mit der optimalen Ausbeute von 21 Zählern die Tabelle an. Die 96er könnten den Abstand auf zwei Punkte verkürzen. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Die U 17 von Hannover 96 erwischte einen sehr guten Auftakt in die Spielzeit. Dem 1:0 beim 1. FC Union Berlin ließen die Niedersachsen weitere Erfolge gegen Dynamo Dresden (2:1), beim FC Viktoria Berlin (2:1), gegen den FC Erzgebirge Aue (2:1) und bei RB Leipzig (3:1) folgen. Erst kurz vor der Ligapause gegen den FC St. Pauli (0:0) und beim FC Energie Cottbus (1:2) gingen die Niedersachsen nicht als Gewinner vom Feld. 16 Zähler nach sieben Begegnungen bedeuten aktuell Rang vier. Allerdings ist Hannover gegenüber den meisten Konkurrenten noch mit einer Partie in Rückstand. Trotz ebenfalls erst sieben absolvierter Partien ist Hertha BSC Tabellenführer. Die Begegnung beim Halleschen FC war auf den 4. Dezember (ab 14 Uhr) verlegt worden. Die Berliner sind neben dem VfL Wolfsburg (vier Siege, drei Unentschieden) das einzige noch ungeschlagene Team. Den Bundeshauptstädtern gelang es sogar, alle sieben Partien zu gewinnen. Die eindrucksvolle Serie nahm mit einem 1:0 bei Holstein Kiel ihren Anfang. Zuletzt gelang vor drei Wochen ein 5:0 im Stadtderby mit dem 1. FC Union Berlin.

Die Trainer: Lars Fuchs steht seit Sommer 2020 als Trainer der U 17 von Hannover 96 in der Verantwortung. Zuvor hatte der 39-Jährige - zeitgleich mit seiner Rolle als Co-Trainer der zweiten Mannschaft - zwei Jahre lang die U 16 der Niedersachsen betreut. Seine Trainerlaufbahn hatte der gebürtige Bad Harzburger als Co- (Saison 2016/2017) und Cheftrainer der U 17 (Juli 2017 bis Ende Dezember 2017) beim 1. FC Magdeburg - seiner letzten Station als Spieler - begonnen. Der ehemalige Zweitliga-Profi (60 Einsätze für Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück) war auch drei Jahre lang als Führungsspieler für die U 23 von Hannover 96 am Ball. Oliver Reiß ist seit Beginn der Saison 2019/2020 für die U 17 von Hertha BSC verantwortlich. Im Verein war er aber schon zuvor ein alter Bekannter. Der 38-Jährige ist bereits seit 2007 für Hertha BSC tätig. Nach Stationen bei der U 8 und U 15 der Hauptstädter war Reiß zwei Jahre lang U 13-Trainer und für eine Spielzeit Co-Trainer bei den A-Junioren unter Ex-Nationalspieler Andreas Thom. Vor seinem Wechsel zu den B-Junioren stand er drei Jahre an der Seitenlinie der U 16.

Die Bilanz: Die U 17-Teams von Hannover 96 und von Hertha BSC standen sich als Gründungsmitglieder in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga bislang 23-mal in der höchsten deutschen Spielklasse gegenüber. Nur in der Spielzeit 2016/2017 waren die Hannoveraner nicht in der Bundesliga vertreten. Im Vergleich beider Vereine haben die Berliner klar die Nase vorne: 17 Siegen von Hertha BSC stehen jeweils drei Unentschieden und drei Erfolge von Hannover 96 gegenüber. Auch das Torverhältnis spricht mit 58:20 Treffern deutlich für die Berliner. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie liegt das bislang jüngste Aufeinandertreffen schon etwas zurück: Anfang November 2019 endete der direkte Vergleich torlose 0:0.

Die Torjäger: Bei Hannover 96 sticht Elton Krasniqi mit seiner Torquote hervor. Der U 17-Nationalspieler des Kosovo war bislang sechsmal erfolgreich und damit für mehr als die Hälfte der insgesamt elf Treffer seiner Mannschaft erfolgreich. Im ligaweiten Ranking reicht die Ausbeute für den viertbesten Wert. Gleichauf mit Krasniqi liegt Oliver Rölke von Hertha BSC. Noch erfolgreicher als der Mittelstürmer war sein Mannschaftskollege Leander Nicolas Popp. Der dreimalige U 17-Nationalspieler steuerte bislang sieben Treffer bei und liegt damit in der Torjägerliste nur hinter Matteo Mazzone (VfL Wolfsburg, acht Tore).

Die Stimmen: "Durch fehlende Zielstrebigkeit beim Spiel in Cottbus haben wir es verpasst, als Tabellenzweiter in dieses Spitzenspiel zu gehen", sagt Hannovers Trainer Lars Fuchs im Gespräch mit DFB.de. "Das ändert aber nichts an unserer Vorfreude, mit der wir diesen Vergleich angehen. Hertha BSC hat eine enorme Breite im Kader und ist für mich die beste Mannschaft der Liga. Daher können wir ohne Druck in das Duell gehen. Gegen Berlin wollen wir an unserer offensiven und dominanten Spielidee festhalten." Auch bei Oliver Reiß, Trainer von Hertha BSC, ist der Respekt vor dem Gegner groß. "Wir bekommen es mit einer der stärksten Mannschaften in unserer Staffel zu tun", so der 38-Jährige auf DFB.de. "Hannover 96 ist ein sehr gut organisierter Gegner. Das wird vermutlich unsere bislang schwierigste Aufgabe in dieser Saison. Um Lücken zu finden, müssen wir bei eigenem Ballbesitz immer wieder den Rhythmus verändern. Auch wenn eine Aktion mal nicht gelingen sollte, müssen wir fokussiert bleiben und direkt weitermachen."

Die personelle Situation: Nachdem Elton Krasniqi die Partie beim FC Energie Cottbus (1:2) noch wegen der Länderspielreise mit der U 17 des Kosovo verpasst hatte, steht der Torjäger der Hannoveraner gegen Hertha BSC wieder zur Verfügung. Auch Luxemburgs U 17-Nationalspieler Jayson Videira Pereira ist wieder dabei. Dafür zog sich Nick Elias Meier in Cottbus einen Innenbandanriss zu. Bei Hertha BSC ist Ibrahim Maza (Bänderverletzung) noch keine Option. Verteidiger Peter Matiebel muss nach seiner Roten Karte im Derby gegen den 1. FC Union Berlin (5:0) erstmals gesperrt zuschauen.

[mspw]