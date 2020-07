Sieben Millionen sehen Bayern-Pokalsieg

Das 4:2 von Rekordpokalsieger Bayern München im DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin gegen Ligakonkurrent Bayer Leverkusen verfolgten in der Liveübertragung der ARD im Schnitt 7,01 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 26,6 Prozent. Der FC Bayern gewann zum 20. Mal den Pokal in der Vereinsgeschichte und machte das erneute Double perfekt.

Das DFB-Pokalendspiel der Frauen in Köln, das der VfL Wolfsburg im Elfmeterschießen gegen die SGS Essen entschied, erlebten ebenfalls im Ersten 2,65 Millionen (Marktanteil: 18,2 Prozent) im TV.