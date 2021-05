SFV sucht Referent für soziale und gesellschaftliche Belange (w/m/d)

Der Sächsische Fußball-Verband e.V. (SFV) ist einer von 21 Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Mit knapp 900 Vereinen und mehr als 161.000 Mitglieder*innen sind wir der mitgliedsstärkste Fachverband in Sachsen und betreiben neben der Verbandsgeschäftsstelle die Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig.

Wir suchen ab sofort

eine*n Referent*in für soziale und gesellschaftliche Belange (w/m/d)

in Vollzeit (40 Stunden/Woche). Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle auf dem Gelände der Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig.

Ihre Aufgaben:

Konzeptionelle Bearbeitung von sozial und gesellschaftlich relevanten Themen im sächsischen Fußball

- Soziales

Zusammenarbeit mit dem LSB Sachsen

Planung, Organisation und Durchführung von Tagungen und Sitzungen der AG Fair Play und Gewaltprävention

Planung, Organisation und Umsetzung der Fair Play Maßnahmen des SFV

Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen und Tagungen von DFB, NOFV und anderen Landesverbänden

Berichterstattung, Sammlung und Darstellung aller Aktivitäten und Angebote im Bereich Soziales

Entwicklung und Umsetzung von Kinderschutzkonzepten im SFV und seinen Mitgliedsorganisationen

Koordination der Integrationsarbeit auf Grundlage des SFV-Integrationskonzeptes

Verknüpfung und Intensive Zusammenarbeit mit der Projektstelle "Zusammenhalt durch Teilhabe"

- Ehrenamt

Umsetzung/ Koordination der Aktion Ehrenamt inklusive der Maßnahmen zur Anerkennungskultur im SFV

Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Tagungen und Veranstaltungen in enger Abstimmung mit den zuständigen Gremien im Bereich Ehrenamt

- Qualifizierung

Unterstützung der Fußballkreis- und stadtverbände bei der Organisation von dezentralen Qualifizierungsangeboten im Bereich Soziales

Planung, Organisation und Durchführung von Programmen zur Entwicklung von ehrenamtlichen Führungskräften

Für diese verantwortungsvollen Aufgaben bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:

Abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikationen

Hohe Affinität zum Fußballsport und bereits erste Erfahrungen in den Strukturen des organisierten Fußballs

sicherer Umgang im Büromanagement (MS-Office Anwendungen, Internet, etc.)

erste Erfahrungen als Referent sind wünschenswert

Überdurchschnittliches Engagement, Kontaktfreude, Motivation, Kreativität und Flexibilität

Hohes Maß an sozialer Kompetenz-Verbindliches Auftreten, hohe Vertrauenswürdigkeit und Diskretion

Fachlich überzeugende, belastbare und dynamische Persönlichkeit

Führerschein (Klasse B)

Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis-Zeitliche und räumliche Flexibilität – auch an Wochenenden

Es erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, sowie die Chance, den SFV mitzuprägen.

Wenn wir Ihr Interesse für diese Position geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:

Sächsischer Fußball-Verband e.V.

Herrn Markus Bienert, Abtnaundorfer Straße 47,04347 Leipzig

oder per Mail an: sekretariat@sfv-online.de

Die Bewerbungsfrist endet am 10. Juni 2021.

[sfv]