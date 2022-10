SFV sucht Projektreferent*in Antidiskriminierung und Gewaltprävention (m/w/d)

Der Sächsische Fußball-Verband e.V. (SFV) ist einer von 21 Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Mit knapp 900 Vereinen und mehr als 160.000 Mitglieder*innen sind wir der mitgliedsstärkste Fachverband in Sachsen und betreiben neben der Verbandsgeschäftsstelle die Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig.

Wir suchen

eine*n Projektreferent*in Antidiskriminierung und Gewaltprävention (m/w/d)

in Vollzeit (40 Stunden/Woche). Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle auf dem Gelände der Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig. In dem Kooperationsprojekt "Im Sport verein(t) für Demokratie" arbeiten wir eng mit dem LSB Sachsen zusammen. Es handelt sich um eine Elternzeitvertretung und ist eine auf 18 Monate befristete Stelle (40h/Woche). Die Besetzung ist idealtypisch mit einer einmonatigen Einarbeitungsphase für den 01.12.2022 geplant.

IHRE AUFGABEN:

Implementierung eines Beratungs- und Bildungsangebots in die SFV-Strukturen in Zusammenarbeit mit dem Projekt "Im Sport verein(t) für Demokratie" des LSB Sachsen

Konzeption und Umsetzung von Bildungsmodulen und Workshops zu projektbezogenen Themen

Zentrale Anlaufstelle, Monitoring und Bearbeitung von Vorfällen im Verbandsgebiet

Umsetzung alternativer Sanktionsmaßnahmen in Kooperation mit der Sportgerichtsbarkeit

Aufbau und Neustrukturierung der AG Fair Play Gewaltprävention

Teilnahme an Gremiensitzungen

Vernetzung mit Akteur*innen und Organisationen zu den Themen Demokratieerziehung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

IHR PROFIL:

abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise im sozialwissenschaftlichen Bereich

Kenntnisse zu den Themenbereichen Demokratieerziehung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Erfahrung im Bereich der Projektarbeit, idealerweise in der Konzeption und Umsetzung von Seminaren im Bereich Anti-Diskriminierung

Erfahrungen in den Bereichen Gesprächsführung, Beratung und Moderation

Kenntnisse von Sportorganisationen und/oder der Vereins- und Verbandsarbeit

selbstständige und nachhaltige Arbeitsweise, geprägt durch strategisches Denken und Handeln

hohe Fußballaffinität z.B. Begleitung eines Ehrenamts im Fußballbereich

einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

zeitliche und räumliche Flexibilität - auch an Wochenenden

Führerschein Klasse B

WIR BIETEN:

Mitarbeit in einem engagierten Team

enge Zusammenarbeit in einem bundesweiten Netzwerk

angemessene Vergütung in Anlehnung an TVöD

Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung

flexible Arbeitszeiten

einen hohen Grad an Eigenverantwortung

Es erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, sowie die Chance, den SFV mitzuprägen. Wenn wir Ihr Interesse für diese Position geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:

Sächsischer Fußball-Verband e.V.

Abtnaundorfer Straße 47, 04347 Leipzig

oder per Mail an: sekretariat@sfv-online.de

Die Bewerbungsfrist endet am 31.10.2022. Die Gespräche finden voraussichtlich in der 45. Kalenderwoche statt.

[sfv]