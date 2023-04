SFV sucht Mitarbeiter soziale/gesellschaftliche Verantwortung (m/w/d)

Der Sächsische Fußball-Verband e.V. (SFV) ist einer von 21 Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Mit knapp 900 Vereinen und mehr als 165.000 Mitgliedern sind wir der mitgliedsstärkste Sportfachverband in Sachsen und betreiben neben der Verbandsgeschäftsstelle die Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig. Wir suchen zum 1. Juli 2023

Mitarbeiter im Bereich soziale/gesellschaftliche Verantwortung (m/w/d)

in Teilzeit (20 Stunden/Woche). Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle auf dem Gelände der Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig. Die zu besetzende Stelle ist auf ein Jahr befristet und kann gerne auch studienbegleitend besetzt werden.

Ihre Tätigkeit umfasst folgende Aufgaben:

• Vor- und Nachbereitung von Schulungsterminen und Vorträgen (Terminplanung, Buchungen usw.)

• Abrechnung und Nachweisführung von Fördermitteln

• Planung und Umsetzung der monatlichen Fair-Play-Ehrungen

• Mitarbeit an der Organisation, Umsetzung und Nachbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der DFB-Anerkennungskultur

• Enge Zusammenarbeit mit dem Referenten für soziale Belange in den Themen Integration, Ehrenamt und Kinderschutz

Für diese verantwortungsvollen Aufgaben bringen Sie folgende Voraussetzungen mit

• Abgeschlossene Ausbildung oder laufendes Studium in entsprechender Fachrichtung

• Hohe Affinität zum Fußballsport und bereits erste Erfahrungen in den Strukturen des organisierten Fußballs

• sicherer Umgang im Büromanagement (MS-Office Anwendungen, Outlook, etc.)

• Engagement, Kontaktfreude, Kreativität und Flexibilität

• Hohes Maß an sozialer Kompetenz

• Verbindliches Auftreten, hohe Vertrauenswürdigkeit; Loyalität und Diskretion

• Führerschein (Klasse B)

• Einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Es erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, sowie die Chance, den SFV mitzuprägen. Wenn wir Ihr Interesse für diese Position geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail und mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Herrn Markus Bienert: bewerbung@sfv-online.de. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Mai 2022.

[sfv]