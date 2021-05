SFV sucht Mitarbeiter Schiedsrichterwesen (w/m/d)

Der Sächsische Fußball-Verband e.V. (SFV) ist einer von 21 Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Mit knapp 900 Vereinen und mehr als 161.000 Mitglieder*innen sind wir der mitgliedsstärkste Fachverband in Sachsen und betreiben neben der Verbandsgeschäftsstelle die Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig.

Wir suchen ab sofort

eine*n Mitarbeiter*in Schiedsrichterwesen (w/m/d)

in Vollzeit (40 Stunden/Woche). Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle auf dem Gelände der Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig.

Ihre Aufgaben:

Organisatorische und Konzeptionelle Unterstützung des Schiedsrichterausschusses im SFV

Bearbeitung der kompletten Schiedsrichterverwaltung im Verband

Planung und Betreuung der Schiedsrichter-Lehrgänge

Verwaltung der Schiedsrichter-Lizenzen und Ausweise

Ansprechpartner der Schiedsrichter-Obleute auf Kreis- und Stadtverbandsebene

Erstellung von Schiedsrichterkonzepten (Spitzenförderung)

Unterstützung des Bereichs Spielbetrieb

Umsetzung von DFB-/ SFV-Projekten im Schiedsrichterbereich

Beschaffung Auszeichnungsmaterialien und Schiedsrichter-Kleidung

Öffentlichkeitsarbeit

Für diese verantwortungsvollen Aufgaben bringen Sie folgende Voraussetzungen mit:

Abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium oder vergleichbare Qualifikationen

Wünschenswert: Erfahrungen im Schiedsrichterwesen

Hohe Affinität zum Fußballsport und bereits erste Erfahrungen in den Strukturen des organisierten Fußballs

sicherer Umgang im Büromanagement (MS-Office Anwendungen, Internet, etc.)

Überdurchschnittliches Engagement, Kontaktfreude, Motivation, Kreativität und Flexibilität

Hohes Maß an sozialer Kompetenz

Führerschein (Klasse B)

Es erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, sowie die Chance, den SFV mitzuprägen.

Wenn wir Ihr Interesse für diese Position geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:

Sächsischer Fußball-Verband e.V.

Herrn Markus Bienert, Abtnaundorfer Straße 47,04347 Leipzig

oder per Mail an: sekretariat@sfv-online.de

Die Bewerbungsfrist endet am 10. Juni 2021.

[sfv]