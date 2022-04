SFV sucht Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d)

Der Saarländische Fußball-Verband e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung einen Mitarbeiter (w/m/d) in der IT in Vollzeit (39,5 Std./Woche, zunächst befristet auf 2 Jahre). Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle an der SFV-Sportschule in Saarbrücken.

Ihre vorrangigen Aufgaben:

Planung, Anpassung, Weiterentwicklung sowie Betreuung der internen Softwarelandschaft, Datenbanken und spezifischer Anwendungen

Sicherstellung der Verfügbarkeit der Anwendungssysteme in einer hybriden ITUmgebung sowie des anforderungsgerechten IT-Betriebs

Technischer Support

Administration und Betreuung der DFBnet-Anwendungen (u.a. Spielbetrieb, Sportgerichtsbarkeit, Schiedsrichter, Geschäftsstellenanwendungen)

Schulung von Mitarbeiter*innen

Koordination IT-Technik (Hardware, Netzwerk) mit anderen Dienstleistern

Web Design und Betreuung

Ihr Profil:

abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder vergleichbare IT-technische Ausbildung

Sehr gute Kenntnisse der aktuellen Windows-Betriebssysteme und Office-Produkte (inkl. O 365) sowie Datenbankanwendungen

Eine termingetreue, strukturierte und genaue sowie organisierte Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich

Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit sowie analytisches und lösungsorientiertes Denken zeichnet Sie aus

Sie überzeugen durch große Einsatzbereitschaft, Selbstständigkeit, Flexibilität, Diskretion und Loyalität

Teamfähigkeit, gute kommunikative Fähigkeiten und hohe Serviceorientierung

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag nach TV-L in der Stufe E 8. Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens ist gegeben.

Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen und Männern innerhalb des Geltungsbereiches des bestehenden Frauenförderplanes zu beseitigen, sind wir an der Bewerbung von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung, insbesondere Ausbildungs- und Qualifikationsnachweise sowie Lichtbild, richten Sie bitte in digitaler Form (PDF-Format als eine Datei) bis zum 22.04.2022 an den Geschäftsführer, Herrn Andreas Schwinn (andreas.schwinn@saar-fv.de).

Datenschutzhinweis: Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten (Stammdaten, Kontaktdaten, Familiendaten, Gesundheitsdaten, Leistungsdaten etc.) sind Voraussetzung für die Berücksichtigung Ihrer Bewerbung auf die o. g. Stellenausschreibung. Ihre Daten werden nach Eingang der Bewerbung gespeichert und zum Zwecke der Bewerberauswahl (Bestenauslese) verarbeitet. Sie sind nicht verpflichtet, die Angaben zu Ihrer Person zu machen, und willigen daher mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein. Sofern Sie mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht einverstanden sind, kann Ihre Bewerbung vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. Die Bewerberdaten werden gelöscht, sobald sich der Zweck für die Datenerhebung erledigt hat und keine weitere Aufbewahrungspflicht besteht. Die Aufbewahrung der Bewerbungsunterlagen erfolgt für die Dauer von maximal 6 Monaten.

[sfv]