SFV sucht Bereichsleiter Spielbetrieb/IT (w/m/d)

Der Sächsische Fußball-Verband e.V. (SFV) ist einer von 21 Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Mit knapp 900 Vereinen und mehr als 182.500 Mitgliedern sind wir der mitgliedsstärkste Fachverband in Sachsen und betreiben neben der Verbandsgeschäftsstelle die Sportschule „Egidius Braun“ in Leipzig. Wir suchen ab 01.11.2024 einen

Bereichsleiter Spielbetrieb/ IT (w/m/d)

in Vollzeit (40 Stunden/Woche). Dienstort ist die Verbandsgeschäftsstelle auf dem Gelände der Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig.



DEINE AUFGABEN:

- DFBnet/ Spielbetrieb

- Administration aller Verbands‐ und Kreisfunktionäre (DFBnet Verbandswesen)

- Administration von Kennungen, Berechtigungen, Spielstätten

- Administration der Einstellungen für geordneten und übergeordneten Spielbetrieb

- Verbandsverwaltung

- Erstellung jährliche Bestandserhebungen, jährliche Sportförderung

- Regelmäßiger Austausch mit Verbandspräsidium/ -vorstand

- Regelmäßiger Austausch mit DFB/ Landes‐/ Kreisverbänden IT – DFB net

- IT

- Beschaffung IT‐Hardware / Angebotseinholung / Bestellung

- Administration IT‐Hardware / Ersteinstellung Geräte für neue Mitarbeiter

- First‐Level‐Support aller IT‐Probleme & Zusammenarbeit mit IT-Partner

- Administration Benutzerkonten / Berechtigungen / Laufwerke / Telekommunikation

- Ansprechpartner IT‐Fragen Geschäftsstelle & Sportschule

FÜR DIESE VERANTWORTUNGSVOLLEN AUFGABEN BRINGST DU FOLGENDE VORAUSSETZUNGEN MIT:

- Abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikationen

- hohe Affinität zum Fußballsport und bereits erste Erfahrungen in den Strukturen des organisierten Fußballs mit hohem Maß an sozialer Kompetenz

- Hohes Maß an sozialer Kompetenz

- Verbindliches Auftreten, hohe Vertrauenswürdigkeit und Diskretion

- überdurchschnittliches Engagement, Motivation, Kreativität und Flexibilität

- Führerschein (Klasse B)

Es erwarten Dich interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, sowie die Chance, den SFV mitzuprägen. Wenn wir Dein Interesse für diese Position geweckt haben, sendest Du bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin bis spätestens 31.07.2024 an Sächsischer Fußball-Verband e.V. Herrn Markus Bienert, Abtnaundorfer Straße 47,04347 Leipzig oder bevorzugt per Mail an: bewerbung@sfv-online.de

