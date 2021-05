SEYU: Daheim und trotzdem dabei

Let's go, Germany! Let's go, Denmark! Let's go Spain! Während die U 21-Europameisterschaft vor der Tür steht, hat die UEFA einen Weg gefunden, wie Fans ihre Mannschaften unterstützen können – selbst über tausende Kilometer Entfernung.

Obwohl es Fans erlaubt ist, die U 21-EM-Endrunde in Ungarn und Slowenien zu besuchen, muss sich an geltende Einreisebeschränkungen gehalten werden. Das bedeutet, dass der Zugang zu den Stadien unter Umständen nur mit Impfnachweis oder negativem Covid-19-Testergebnis möglich ist. Damit die Fans trotzdem Teil des Events werden und ihr Team von zu Hause aus unterstützen können, bietet die UEFA die kostenlose App SEYU – Together for Victory an.

Selfies und Motivationsbotschaften

Was kann die App? Sie bietet den Fans die Möglichkeit, während der Livespiele Selfies zu machen und motivierende Botschaften zu versenden. Alles unter dem Motto: "Let's go…" Die Fotos werden dann im Stadion auf den großen Leinwänden zu sehen sein. So soll eine Bindung zwischen Spielern und Fans geschaffen werden, die speziell in Pandemie-Zeiten schmerzlich vermisst wird.

SEYU hat auf diesem Weg bereits einige Sportevents begleitet, die App wird in allen gängigen Stores kostenlos zur Verfügung stehen. Zudem sollen Fans über ihre Social-Media-Kanäle eingebunden werden und unter den eigens kreierten UEFA UNDER21 CHAMPIONSHIP 2021™ Frames, Flagge zeigen. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann hier klicken.

[bd]