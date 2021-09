Serbien-Spiel in Chemnitz: Tickets bis Anpfiff online erhältlich

Wenn die Frauen-Nationalmannschaft heute (ab 16 Uhr) in der WM-Qualifikation in Chemnitz auf Serbien trifft, dann sind Tickets ausschließlich online auf tickets.dfb.de erhältlich. Die Tageskassen öffnen in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsämtern nicht. Maximal 5000 Zuschauer*innen sind im Stadion an der Gellertstraße aufgrund des Hygienekonzeptes zugelassen. Bis zum Anpfiff können Eintrittskarten deshalb heute noch per print@home erworben werden.

Sitzplatzkarten der Kategorie 1 sind für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro) und in der Kategorie 2 für 20 Euro (ermäßigt 15) erhältlich. Es gehen ausschließlich Sitzplätze in den Verkauf, da Stehplätze bei Qualifikationsspielen laut UEFA-Reglement nicht erlaubt sind.

Eingelassen werden die Zuschauer*innen in dafür vorgegebenen Zutrittszeitfenstern, dabei gilt das Prinzip der 3G-Kontrolle: Zugelassen sind ausschließlich Personen die geimpft, genesen oder einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest vorweisen können. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes ist eine medizinische Maske zu tragen.