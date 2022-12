Sepp-Herberger-Urkunden: In Kategorie "Sozialwerk" bewerben

Ende März des kommenden Jahres werden in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin die Preisträger der Sepp-Herberger-Urkunden 2023 geehrt. Fußballorganisationen und Justizeinrichtungen können sich ab sofort hier um die renommierte Auszeichnung bewerben. Bewerbungsschluss ist am Dienstag, 10. Januar 2023.

Im Rahmen einer Feierstunde mit prominenten Gästen werden Geldpreise im Wert von insgesamt 100.000 Euro vergeben. Ausgezeichnet werden herausragende Aktivitäten aus dem Handicap-Fußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Zusätzlich wird zusammen mit dem Softwarekonzern SAP die Kategorie "Fußball Digital" ausgelobt. Hier werden besonders kreative Ideen bei der Nutzung von neuen Technologien und Möglichkeiten prämiert. In der Kategorie "Sozialwerk" wird gemeinsam mit der Horst-Eckel-Stiftung der "Horst-Eckel-Preis" verliehen, mit dem ein Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt wird.

Sozialwerk: Das ist der Erstplatzierte aus dem Jahr 2022

In einer Serie auf DFB.de stellen wir die Erstplatzierten aus dem Jahr 2022 in den verschiedenen Kategorien vor - sozusagen als Anregung für Ihre eigene Bewerbung! Heute: Der Sieger des "Horst-Eckel-Preises" in der Kategorie Sozialwerk.

Vielleicht zählt auch Ihr Verein zu den Gewinnern 2023? Das geht nur, wenn Sie sich bewerben. Nutzen Sie die Gelegenheit. Alle Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie hier.

1. Platz im Jahr 2022: FV Fortuna Kirchfeld/ FV Malsch 1910/ TSV Oberweier 1911

Im August 2021 stand die badische Fußballwelt plötzlich still. Tino Hodzic kam bei einem schweren Autounfall ums Leben. Der 30-Jährige war begeisterter Fußballer. Er war zuletzt beim TSV Oberweier als Spieler und Trainer tätig. Zuvor hatte er lange Zeit in seinem Heimatverein FV Malsch gespielt und war in den vergangenen Jahren auch als Trainer beim FV Fortuna Kirchfeld aktiv. Darüber hinaus engagierte er sich als Geschäftsführer für seine eigene Organisation "Kicker Nordbaden" für den Fußball in seiner Heimatregion und richtete mehrere Benefizveranstaltungen wie das "Hallenmasters" oder die in Baden schon weit bekannten "Allstar-Games" für den guten Zweck aus. Hodzic hinterlässt seine Frau und seinen Sohn Malik. Verantwortliche der drei Klubs TSV Oberweier, FV Malsch und FV Fortuna Kirchfeld haben sich unmittelbar nach Erhalt der traurigen Nachricht zusammengetan, um Hodzics Frau und ihren Sohn zu unterstützen.

Sie organisierten zum Beispiel ein Benefizspiel gegen den Karlsruher SC. Dazu gab es einen Spendenaufruf. Organisationen aus der Region, Einzelpersonen und viele Mannschaften spendeten über ein speziell angelegtes Konto Geld für die Familie. Aus allen Maßnahmen konnten innerhalb weniger Wochen weit über 60.000 Euro für die Zukunft der jungen Familie gesammelt werden. Über 2000 Eintrittskarten zu je 10 Euro wurden im Rahmen der Benefizpartie verkauft. Außerdem gab es eine Tombola mit Trikot- und Sachspenden von Sponsoren und Freunden. Der gesamte Erlös für Essen und Getränke an diesem Abend ging ebenfalls an die Familie.

Noch nie waren über 2000 Zuschauer*innen beim FV Fortuna Kirchfeld zu Gast. Doch für diesen guten Zweck strömten die Besucher*innen ins Stadion, um den kleinen Malik beim Anstoß zu diesem besonderen Spiel zu beobachten. Diese bedingungslose Unterstützung aller beteiligten Personen sowie die Bereitschaft des Profiklubs und die große Anteilnahme, die der Familie so zu Teil wurde, ist ein Zeichen und Symbol für alles, was den Fußball ausmacht und wie viel der Fußball schaffen kann.

