Sepp-Herberger-Urkunden: In Kategorie "Schule und Verein" bewerben

Ende März des kommenden Jahres werden in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin die Preisträger der Sepp-Herberger-Urkunden 2023 geehrt. Fußballorganisationen und Justizeinrichtungen können sich ab sofort hier um die renommierte Auszeichnung bewerben. Bewerbungsschluss ist am Dienstag, 10. Januar 2023.

Im Rahmen einer Feierstunde mit prominenten Gästen werden Geldpreise im Wert von insgesamt 100.000 Euro vergeben. Ausgezeichnet werden herausragende Aktivitäten aus dem Handicap-Fußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Zusätzlich wird zusammen mit dem Softwarekonzern SAP die Kategorie "Fußball Digital" ausgelobt. Hier werden besonders kreative Ideen bei der Nutzung von neuen Technologien und Möglichkeiten prämiert. In der Kategorie "Sozialwerk" wird gemeinsam mit der Horst-Eckel-Stiftung der "Horst-Eckel-Preis" verliehen, mit dem ein Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt wird.

Schule und Verein: Das sind die Erstplatzierten aus dem Jahr 2022

In einer Serie auf DFB.de stellen wir die drei Erstplatzierten aus dem Jahr 2022 in den verschiedenen Kategorien vor - sozusagen als Anregung für Ihre eigene Bewerbung! Heute: Schule und Verein.

Vielleicht zählt auch Ihr Verein zu den Gewinnern 2023? Das geht nur, wenn Sie sich bewerben. Nutzen Sie die Gelegenheit. Alle Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie hier.

1. Platz im Jahr 2022: Sportclub Lerchenberg

Strahlende Gesichter, Freude, Spaß und Bewegung - dafür sorgt der SC Lerchenberg inzwischen seit mehr als zehn Jahren mit seinen Sportangeboten in Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen. Mittlerweile bewegt der Verein aus Mainz auf diesem Weg mehr als tausend Kinder und Jugendliche mindestens einmal in der Woche. In manchen Einrichtungen gibt es sogar tägliche Angebote. Dazu kommen Projekttage, die der SC Lerchenberg an Schulen durchführt, die keinen festen Platz im Programm haben. Auf diesem Weg werden pro Aktionstag weitere 100 bis 120 Kinder in Bewegung gebracht. Um das alles leisten zu können, hat der Verein aus dem Südwestdeutschen Fußballverband sechs FSJ-ler im Einsatz, die einen großen Teil der Nachfrage abdecken können. Hinzu kommen zahlreiche Ehrenamtliche, die sich gerne die Zeit nehmen, um in Kindergärten oder Schulen mit dem Nachwuchs Sport zu treiben. Besonders engagiert sind die Verantwortlichen in Stadtteilen, in denen Kinder und Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen zuhause sind.

Grundsätzlich ist das Programm so gestaltet, dass es in der Kita und den ersten beiden Jahren in der Grundschule darum geht, mit der sogenannten "Ballschule" die ersten Schwerpunkte auf allgemeine Spielfähigkeiten zu legen. Ab der dritten Klasse starten die Verantwortlichen mit sportartspezifischen Angeboten - besonders beliebt sind Basketball und Fußball. In der weiterführenden Schule wird dann ein noch stärkerer Fokus auf die jeweilige Sportart gelegt. Oft wird mit der Gruppe darauf hingearbeitet, an Schulturnieren teilzunehmen. Der SC Lerchenberg investiert viel Zeit in die Angebote und profitiert durch sein Engagement von neuen Mitgliedern.

2. Platz im Jahr 2022: Jugendfußballverein Stutensee 2012

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihre Entwicklung müssen auch wir als Verein aktiv unterstützen. Aus diesem Grund ist die soziale Verantwortung ein wesentlicher Baustein unseres Wertebilds – das hat sich der JFV Stutensee aus dem Badischen Fußballverband groß auf die Fahne geschrieben. Und die Verantwortlichen handeln auch entsprechend. Seit zehn Jahren betreibt der Klub neben Umweltprojekten auch Kooperationen mit drei Grundschulen und fünf Kindergärten in Form von wöchentlichen Sport- und Bewegungsprogrammen, eigenen Aktionstagen sowie der Unterstützung von Projekttagen. So finden beispielsweise an mehreren Wochentagen nachmittags nach Schulende Trainingsstunden in Form von Fußball-AGs mit sämtlichen kooperierenden Grundschulklassen statt, die sich großer Beliebtheit bei Kindern und Eltern erfreuen.

3. Platz: Sportclub Lahr

Der SC Lahr aus dem Südbadischen Fußball-Verband setzt sich für die Bewegungserziehung von Kindern ein. Um hier neue Impulse setzen zu können, hat der Verein im September 2016 eine Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) geschaffen. Auf dieser Basis konnte der SC Lahr aktuell unter dem DFB-Motto "Gemeinsam am Ball" Kooperationen mit sechs Schulen und fünf Kindertagesstätten eingehen. Einmal wöchentlich bietet der BFD-ler in den Kindergärten und Schulen eine altersgerechte Sport- und Spielstunde an beziehungsweise übernimmt in einzelnen Klassen den Sportunterricht. Dabei sollen der Spaß an der Bewegung, die Förderung von Sozialkompetenz und die Begeisterung für den Fußballsport im Mittelpunkt stehen.

[sw]