Sepp-Herberger-Urkunden: In Kategorie "Handicap-Fußball" bewerben

Ende März des kommenden Jahres werden in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin die Preisträger der Sepp-Herberger-Urkunden 2023 geehrt. Fußballorganisationen und Justizeinrichtungen können sich ab sofort hier um die renommierte Auszeichnung bewerben. Bewerbungsschluss ist am Dienstag, 10. Januar 2023.

Im Rahmen einer Feierstunde mit prominenten Gästen werden Geldpreise im Wert von insgesamt 100.000 Euro vergeben. Ausgezeichnet werden herausragende Aktivitäten aus dem Handicap-Fußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Zusätzlich wird zusammen mit dem Softwarekonzern SAP die Kategorie "Fußball Digital" ausgelobt. Hier werden besonders kreative Ideen bei der Nutzung von neuen Technologien und Möglichkeiten prämiert. In der Kategorie "Sozialwerk" wird gemeinsam mit der Horst-Eckel-Stiftung der "Horst-Eckel-Preis" verliehen, mit dem ein Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt wird.

Handicap-Fußball: Das sind die Erstplatzierten aus dem Jahr 2022

In einer Serie auf DFB.de stellen wir die drei Erstplatzierten aus dem Jahr 2022 in den verschiedenen Kategorien vor - sozusagen als Anregung für Ihre eigene Bewerbung! Heute: Handicap-Fußball.

Vielleicht zählt auch Ihr Verein zu den Gewinnern 2023? Das geht nur, wenn Sie sich bewerben. Nutzen Sie die Gelegenheit. Alle Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie hier.

1. Platz im Jahr 2022: Handicap Kickers Hannover

Die Handicap Kickers Hannover ("HaKis") zeigen, wie es geht - Inklusion im Sport im allerbesten Sinne. Der Klub aus dem Niedersächsischen Fußballverband hat es sich auf die Fahne geschrieben, allen Interessierten das Fußballspielen zu ermöglichen. Faktoren wie Alter, Geschlecht, gesellschaftlicher Status oder die persönlichen Fähigkeiten spielen dabei keine Rolle. "Unser Angebot richtet sich zwar in erster Linie an Kinder und Jugendliche", sagt Gründerin und Vorsitzende Sabrina Rathing, "aber wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass wir auch problemlos junge Erwachsene in unsere Gruppe einbinden können. Viel wichtiger ist es, Interessierte erst einmal willkommen zu heißen und individuell zu schauen, ob es für alle Beteiligten passt. Und das finden wir nur heraus, indem wir uns kennenlernen", so Rathing weiter.

Die Entwicklung hin zu so viel Diversität ist kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung. Mittlerweile zählt der Klub, der 2013 gegründet wurde, mehr als 150 Mitglieder, von denen der Großteil aktiv am wöchentlichen Trainingsbetrieb teilnimmt. An drei Tagen in der Woche wird in Hemmingen, Burgdorf, Bennigsen und Hildesheim gedribbelt, gepasst, geflankt, geschossen und geköpft. Berührungsängste? Vorsichtiges Herantasten? Kein Stück. Dass bei den "HaKis" Kinder und Jugendliche ohne und mit den unterschiedlichsten Behinderungen aufeinandertreffen, ist kein Thema und erst recht kein Problem. Warum auch? Die "HaKis" eint die Freude am Fußball. Und nur das zählt auf dem Platz.

2. Platz im Jahr 2022: BSV Viktoria Bielstein 1920

2019 hat der BSV Bielstein aus dem Fußball-Verband Mittelrhein erfolgreich eine eigene Ü 16-Inklusionsmannschaft gegründet. Durch die gute Zusammenarbeit mit regionalen Behinderteneinrichtungen, Wohnheimen und Schulen hat der Verein einen enormen Zulauf an Spieler*innen erhalten. Allerdings hat sich gezeigt, dass jüngere Fußballer*innen in dieser Mannschaft untergehen und kaum eine Chance haben, sich in dieser Altersklasse zu integrieren. Daher haben die Verantwortlichen sich dazu entschieden, eine zusätzliche U 16-Inklusionsmannschaft zu gründen. In dieser sollen Jungs und Mädchen ab sieben Jahren die Möglichkeit bekommen, ihrem Hobby im Vereinsumfeld nachzugehen.

Die Mannschaft hat im November 2021 mit einem ersten Schnuppertraining den Betrieb aufgenommen. Das Angebot ist ausdrücklich inklusiv ausgerichtet. Auch junge Menschen ohne Behinderung sind herzlich willkommen.

3. Platz: Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895

Fortuna Düsseldorf bietet arm- und beinamputierten Sportler*innen die Möglichkeit eines geregelten Trainingsbetriebes im Bereich des Amputiertenfußballs. Derzeit gehen regelmäßig zwischen zehn und 13 Sportler*innen zweimal monatlich auf der Anlage von Fortuna Düsseldorf ihrem Hobby nach. Zudem baute der Verein vor wenigen Jahren eine Blindenfußballmannschaft auf, die auch an der Blindenfußball-Bundesliga teilnimmt.

[sw]