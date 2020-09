Drittligist schlägt Zweitligist: Yannick Stark steht mit Dresden in der zweiten Runde

Jubel beim Außenseiter: Rot-Weiss Essen feiert den Einzug in die 2. Pokalrunde

Sensation in Essen - Dresden wirft HSV raus

Drittligist Dynamo Dresden hat in der ersten DFB-Pokalrunde für eine Überraschung gesorgt und den Hamburger SV mit 4:1 (2:0) aus dem Wettbewerb geworfen. Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga West überraschte Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld und zog nach einem 1:0 (1:0) ebenfalls in die nächste Runde ein. Im dritten Vorabendspiel unterlagen die Würzburger Kickers in einem Zweitligaduell Hannover 96 2:3 (0:1).

Dresdens Yannick Stark (3.), Robin Becker (16.), Christoph Daferner (53.) und Sebastian Mai (90.+2./Handelfmeter) erzielten die Treffer vor 10.053 Zuschauern gegen den HSV. Die Hamburger, die den Bundesligaaufstieg in der Rückrunde der vergangenen Saison verspielt hatten und unter dem neuen Trainer Daniel Thioune in der neuen Spielzeit einen neuen Anlauf nehmen, vergaben gute Möglichkeiten und standen in der Defensive unsicher. Der Anschluss durch Amadou Onana (89.) kam zu spät.

Engelmann schießt Essen in Runde zwei

Vor 300 Zuschauern an der Essener Hafenstraße schoss Simon Engelmann (33.) den Niederrheinpokalsieger zum ersten Mal seit neun Jahren in die zweite Runde. Bielefeld agierte lange Zeit offensiv harmlos und defensiv anfällig. Erst nach der Pause wachte das Team um Kapitän Fabian Klos auf - zu spät.

Hannover verhinderte dank der Treffer von Hendrik Weydandt (23.), Dominik Kaiser (59.) und Timo Hübers (78.) ein frühes Aus wie in der vergangenen Saison. Damals unterlag Hannover in der ersten Pokalrunde beim Karlsruher SC (0:2), den die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak am Samstag zum Ligaauftakt empfängt. Würzburgs Aufholjagd durch Arne Feick (89.) und Robert Herrmann (90.+5/Foulelfmeter) kam zu spät.

[sid]