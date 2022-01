Seminar: Mikroplastik bei Kunstrasenplätzen

Wer kennt es nicht? Rund um viele Kunststoffrasenplätze finden sich auf den Wegen, Wiesen und in Umkleiden kleine Kunststoffgranulatteilchen. Die sogenannten Füllstoffe ("Infill") sollen bei vielen Kunststoffrasenspielfeldern u.a. den Spielkomfort und die Schutzfunktion verbessern.

Gelangen diese allerdings in die Natur und Umwelt, stellen sie ein Problem dar. Dort werden sie nicht biologisch abgebaut, verbleiben sehr lange in der Umwelt und werden von Lebewesen aufgenommen und durch die Weitergabe über die Nahrungskette können diese auch bis zum Menschen gelangen.

Was ist also zu tun, damit möglichst wenig und im besten Fall kein Mikroplastikaustrag vom Spielfeld in die Umwelt erfolgt?

Onlineseminar am 10. Februar

Dieser Frage widmen wir uns im kostenlosen Onlineseminar des LSB Niedersachsen in Kooperation mit dem Niedersächsischen Fußballverband und dem Deutschen Fußball-Bund am 10. Februar 2022 um 18 Uhr. In rund 75 Minuten werden Tipps und Tricks zur richtigen Pflege und Maßnahmen vorgestellt, mit denen jeder Sportverein mit einem Kunststoffrasenspielfeld mit Kunststoffgranulat den Austrag deutlich reduzieren kann. In das Thema einleiten wird Prof. Franz Brümmer von der Universität Stuttgart mit einem Input zum Thema "Mikroplastikaustrag aus Sportböden in die Umwelt".

Wir bitten um eine Anmeldung zur Veranstaltung unter Angabe des Namens und Vereins/Institution und Kontakt-E-Mailadresse bis zum 9. Februar 2022 per E-Mail an bwerdermann@lsb-niedersachsen.de.

