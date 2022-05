Seminar für Online-Zusammenarbeit

Du möchtest wissen, wie du effektiv mit deinen Vereinsmitgliedern digital zusammenarbeiten kannst? Dann haben wir in unserer Vereinsheim-Reihe genau das richtige Angebot für dich! Gemeinsam mit der "Digitalen Nachbarschaft" bietet der DFB am Dienstag, 24. Mai 2022, ab 18.30 Uhr das kostenlose zweistündige virtuelle Seminar "Online-Zusammenarbeit" an. Themen sind u.a. die ortsunabhängige Zusammenarbeit in Teamprojekten oder die Durchführung von Videokonferenzen und Online-Seminaren.

Interessierte können sich bis Montag, 23. Mai 2022, über das Formular hier anmelden.

Zeitsparend und interaktiv an Projekten arbeiten

In dem Seminar erklären Expert*innen, wie verschiedene Tools genutzt werden können und vermitteln einen Eindruck über die Vielfalt digitaler Anwendungen, mit denen Vereinsmitglieder zeitsparend und interaktiv gemeinsam an Projekten arbeiten können. Dabei thematisieren sie auch Sicherheits- und Datenschutzaspekte, die bei der Auswahl der Werkzeuge stets beachtet werden sollten.

Konkret gibt das Seminar "Online-Zusammenarbeit" Antworten auf folgende Fragen:

Was sind Chancen und Nutzen von Online-Tools?

Wie führe ich ein Werkzeug in meinem Verein ein?

Was gibt es bei Videokonferenzen und Online-Seminaren zu beachten?

Wie behalte ich den Überblick über alle Aufgaben in meinem Verein?

Wie erarbeiten wir gemeinsam Ideen, ohne uns vor Ort zu begegnen?

Was ist eine Cloud und wie organisiere ich sie?

Was sagt eigentlich die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu all diesen Werkzeugen?

[dfb]