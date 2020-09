Seidel und Ambach: Haching fördert Talente

Drittligist SpVgg Unterhaching setzt auf den Nachwuchs. Zwei 16 Jahre alte Mittelfeldspieler, die zunächst für die U 17 in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga spielen, sollen perspektivisch in den Profikader aufrücken. Eintracht Frankfurt bekommt Verstärkung aus Finnland und Dominic Peitz ist zurück bei Holstein Kiel. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

SpVgg Unterhaching: Mit Fynn Seidel vom Chemnitzer FC und Luke Ambach vom FC Energie Cottbus hat die SpVgg Unterhaching zwei erst 16 Jahre alte Mittelfeldspieler mit Verträgen bis zum 30. Juni 2023 ausgestattet. Beide Talente sollen zunächst für die U 17 der Hachinger in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga spielen, in absehbarer Zeit dann aber schon Teil der Drittliga-Mannschaft werden. "Die Verpflichtungen geben unserem Weg, auf junge Spieler zu setzen, weiter Nachdruck", erklärt Unterhachings Sportlicher Leiter und früherer Cheftrainer Claus Schromm. "Bei beiden Spielern konnten wir uns gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen. Die Transfers sind ein weiteres Kompliment für unsere Nachwuchsarbeit." U 17-Trainer Marc Unterberger ergänzt: "Wir sind von den beiden Jungs absolut überzeugt und sehen in ihnen viel Potential." Am Sonntag (ab 11 Uhr) startet die SpVgg Unterhaching mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Saison.

Eintracht Frankfurt: Mit Luka Hyryläinen (16) hat die U 17 von Eintracht Frankfurt, die am Samstag (ab 13 Uhr) zum Saisonauftakt in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga auf den 1. FC Nürnberg treffen wird, Verstärkung aus Finnland bekommen. In seiner Heimat war der Mittelfeldspieler zuletzt für den HJK Helsinki am Ball. "Luka ist uns mit seinen sehr guten Leistungen in der finnischen U 16-Nationalmannschaft aufgefallen", erklärt Andreas Möller, Leiter des Frankfurter Leistungszentrums. "Seine Leistungsbereitschaft und Mentalität passen hervorragend zu unserer Spielphilosophie. Wir freuen uns sehr, dass er seine fußballerische Ausbildung jetzt bei Eintracht Frankfurt fortsetzen möchte." Das 1,91 Meter große Nachwuchstalent betont: "Ich möchte mich schnell in der B-Junioren-Bundesliga zurechtfinden und mich als Spieler fußballerisch weiterentwickeln. Eintracht Frankfurt ist ein großer, bekannter Traditionsverein in Deutschland. Ich freue mich sehr, nun für diesen Klub zu spielen." Bisher kommt Luka Hyryläinen auf sechs Einsätze für die U 16- und drei Partien für die U 15-Auswahl Finnlands.

FC Schalke 04: Onur Cinel, neuer U 17-Trainer beim FC Schalke 04, gibt am Samstag (ab 11 Uhr) beim Heimspiel gegen den SC Preußen Münster seinen Einstand in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga. Seine Mannschaft absolvierte eine gelungene Vorbereitung, musste bei insgesamt 13 Testspielen nur eine Niederlage hinnehmen (0:1 gegen Hannover 96). In der abschließenden Partie setzten sich die Gelsenkirchener auch ohne ihre beiden U 17-Nationalspieler Semin Kojic und Ngufor Anubodem (beide in Quarantäne) gegen den Süd/Südwest-Bundesligisten SV Wehen Wiesbaden 3:0 (1:0) durch. Philip Buczkowski traf zur Führung. Nach der Pause schnürte Evan Rotundo einen Doppelpack. "Es freut mich, dass wir wieder zu Null gespielt und defensiv wenig zugelassen haben", so Onur Cinel. "Auch unsere Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte waren gut. Im Spiel nach vorne haben wir aber dagegen nach wie vor Luft nach oben."

SC Paderborn 07: Durch die Aufstiege der U 19 (in die A-Junioren-Bundesliga), der U 17 (in die B-Junioren-Bundesliga) und der U 15 (in die Regionalliga West) spielen in dieser Saison wieder alle Nachwuchsmannschaften des SC Paderborn 07 in der höchstmöglichen Spielklasse für ihren Altersbereich. Das macht sich auch bei den Rahmenbedingungen positiv bemerkbar. "Erstmalig sind von der U 15 bis zur U 21 alle Trainer hauptamtlich bei uns beschäftigt", betont Paderborns Nachwuchsleiter Christoph Müller. "Dazu haben mit Ayhan Tumani und Kyle Berger weiterhin zwei ausgebildete Fußball-Lehrer die Sportliche Leitung inne. Auch durch diesen Schritt machen wir die zunehmende Professionalisierung im Nachwuchsbereich deutlich." Bei der U 17 steht weiterhin A-Lizenz-Inhaber Oliver Döking an der Seitenlinie, ist jedoch ab sofort auch hauptamtlich in Vollzeit bei den Ostwestfalen beschäftigt. Nach einer überzeugenden Saison in der Westfalenliga ist es für den 26-Jährigen nun seine erste Saison als Trainer in der höchsten Spielklasse. Als neuer Co-Trainer fungiert Oliver Brocke. Im Rahmen des 1. Spieltages in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga empfangen die Paderborner am Sonntag (ab 15 Uhr) den VfL Bochum.

Holstein Kiel: Ex-Profi Dominic Peitz ist als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums zu Holstein Kiel zurückgekehrt und trat dort die Nachfolge von Fabian Müller an, der sich in Zukunft einer neuen Herausforderung abseits des Profifußballs widmen wird. Der 36 Jahre alte Peitz blickt auf die Erfahrung von mehr als 430 Spielen als Profi zurück. Unter anderem lief er für den Karlsruher SC, den 1. FC Union Berlin, den VfL Osnabrück und die U 23 des SV Werder Bremen auf. Das Trikot der Kieler trug der defensive Mittelfeldspieler von Juli 2016 bis Januar 2019 insgesamt 67-mal und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Saison 2016/2017. Dominic Peitz absolvierte schon während seiner aktiven Karriere ein Studium im Fachbereich Sportbusinessmanagement, das er im Dezember 2019 erfolgreich mit dem Bachelor abschloss. "Für mich hat nach einer langen, bewegten Profikarriere jetzt ein neuer Lebensabschnitt begonnen, so Peitz zu seiner neuen Aufgabe. "Ich freue mich sehr, meiner Leidenschaft treu bleiben zu können und in neuer Funktion an eine meiner erfolgreichsten Stationen zurückzukehren."

FC Viktoria Berlin: Eine Woche länger als die Konkurrenz muss die U 17 des FC Viktoria Berlin auf ihr Debüt in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga warten. Das Team von Trainer Arthur Jujko hat am 1. Spieltag frei, bestreitet deshalb am Samstag (ab 15 Uhr) noch ein Testspiel beim FC Erzgebirge Aue aus der Regionalliga Nordost. Ihre erste Ligapartie absolvieren die Hauptstädter dann am Samstag, 26. September (ab 13 Uhr), gegen den Halleschen FC. Die Vorfreude beim Trainer ist riesengroß. "Dass wir uns auf höchstem Niveau messen dürfen, ist für meine Spieler und auch für mich eine fantastische Sache", sagt Arthur Jujko. "Wir können den Saisonstart kaum erwarten und werden alles raushauen, um der Herausforderung gerecht zu werden." Sportdirektor Rocco Teichmann fügt hinzu: "Mit den Aufstiegen der U 19 und U 17 haben wir einen Meilenstein in der Entwicklung unseres Vereins gesetzt. Klar ist, dass wir das erste Jahr in der Bundesliga keineswegs als Abenteuer ansehen. Wir kommen, um zu bleiben. Es geht uns immer darum, die Professionalisierung auf allen Ebenden voranzutreiben. Es ist der himmelblaue Weg, Talente auszubilden und in die erste Mannschaft zu integrieren."

