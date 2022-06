Sei live beim Training der DFB-Frauen dabei!

Kurz vor dem Start der Europameisterschaft in England bereiten sich unsere DFB-Frauen in der "World of Sports" von adidas vor. Am Montag (ab 16 Uhr) absolviert die Frauen-Nationalmannschaft eine Einheit auf dem Adi-Dassler-Sportplatz in Herzogenaurach – und die Fan-Club-Mitglieder haben die exklusive Chance, dabei zu sein!

Bis zu Sonntag könnt ihr euch auf einen Zuschauerplatz beim Training bewerben. Sendet uns dafür einfach euren Namen, den eurer Begleitung (falls gewünscht) und eure Mitgliedsnummer per E-Mail an fanclub-service@mein.dfb.de. Im Anschluss erhaltet ihrer eine schriftliche Bestätigung mit allen Details von uns. Die Kapazitäten vor Ort sind begrenzt.