Sei beim Training der Frauen-Nationalmannschaft dabei

Am Dienstag, den 4. Juli, lädt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zum Training um 15.30 Uhr im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach ein. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Kapazitäten am Trainingsgelände begrenzt. Die Plätze werden nach dem First-Come-First-Served-Prinzip vergeben. Anmeldeschluss ist der 30. Juni.

Wir bitten um Verständnis, dass wir Euch nur mit Platz auf der Gästeliste Einlass gewähren können.

Hier alle Informationen in Kürze:

Wann? Dienstag, 4. Juli, 15.30 Uhr | Einlass ab 14.30 Uhr

Wo? Adi-Dassler-Stadion | Adi-Dassler-Straße 1 | 91074 Herzogenaurach

Wichtig! Die Einlasskontrolle erfolgt über den Namen. Daher ist es wichtig, dass vor Ort mit einem Lichtbildausweis die Identität nachgewiesen werden kann.

Wichtig! Nach der Anmeldung versendet der DFB an alle Teilnehmer*innen eine E-Mail mit der Bestätigung zur Aufnahme auf der Gästeliste. Nur wer diese E-Mail erhält, dessen Name ist auch auf der Gästeliste hinterlegt.

Wichtig! Es wird keine Versorgungsstände vor Ort geben. Bitte bringt Euch ausreichend Wasser, ausschließlich in Plastikflaschen, mit zum Trainingsplatz.

In Herzogenaurach bereitet sich die Frauen-Nationalmannschaft derzeit auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vor. Im Rahmen der Vorbereitung absolviert das Team von Martina Voss-Tecklenburg zwei Heim-Länderspiele. Am vergangenen Samstag spielten die DFB-Frauen in Offenbach gegen Vietnam. Am Freitag, 7. Juli, trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Fürth (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) auf Sambia, ehe sie am 11. Juli die Reise nach Australien aufbricht.

[dfb]