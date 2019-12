Sechs Tore in fünf Spielen: Barata in Topform

U 17-Nationalspieler Luca Barata von Borussia Mönchengladbach präsentiert sich in der West-Staffel seit Wochen in Torlaune. Fortuna Düsseldorfs U 17-Trainer Jens Langeneke hatte sich seine Rückkehr nach Lippstadt anders vorgestellt und der SV Wehen Wiesbaden muss seinen Kapitän ersetzen. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach: Ausgezeichnet in Form ist U 17-Nationalspieler Luca Barata von Borussia Mönchengladbach. Nach seinem Doppelpack beim 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Hennef 05 hat der 16 Jahre alte Angreifer bereits zehn Saisontreffer auf seinem Konto und zog an der Spitze der Torjägerliste in der West-Staffel mit dem führenden Emrehan Gedikli von Bayer 04 Leverkusen gleich. Allein in den vergangenen fünf Begegnungen, in denen die Borussia ungeschlagen blieb, traf Barata sechsmal. Vor dem Abschluss der Hinserie mit dem Verfolgerduell bei Bayer 04 Leverkusen am Samstag (ab 14 Uhr) trennen die Gladbacher fünf Punkte von Rang zwei, der im Westen noch zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigt. Verzichten muss Borussia-Trainer Hagen Schmidt derzeit lediglich auf Torhüter Max Schreiber (Kreuzbandanriss) und Jonas Simon (Sprunggelenkverletzung).

SV Lippstadt 08: Aufsteiger SV Lippstadt 08 ist nach anfänglichen Problemen in der West-Staffel "angekommen". Das 2:1 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf war für das Team von Trainer Panagiotis Tsitsios bereits der zweite Sieg in Serie. Damit verkürzte der Liganeuling den Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz auf einen Punkt. Mit einem weiteren Erfolg am Samstag (ab 13 Uhr) beim Tabellenletzten Wuppertaler SV könnte Lippstadt erstmals die Gefahrenzone verlassen. Ganz anders vorgestellt hatte sich der frühere SVL-Kicker und gebürtige Lippstädter Jens Langeneke die Rückkehr in die Heimat vorgestellt. Der Ex-Profi und Düsseldorfer U 17-Trainer ging mit seiner Mannschaft zum dritten Mal hintereinander leer aus und rangiert nur noch zwei Zähler vor einem Abstiegsrang. Am Samstag (ab 11 Uhr) kommt der unbesiegte Spitzenreiter Borussia Dortmund und kann sich mit einem Sieg gegen die Fortuna die Herbstmeisterschaft sichern.

SV Werder Bremen: Bei der U 17 des SV Werder Bremen aus der Staffel Nord/Nordost zeichnet sich das Comeback von Til Mohrmann ab. Der 16 Jahre alte Offensivspieler wird nach seinem Muskelfaserriss voraussichtlich zum Ende der Woche wieder in das Training einsteigen. "Til war sechs Wochen lang raus", so Werder-Trainer Christian Brand im Gespräch mit DFB.de. "Da dauert es noch etwas, bis er wieder eine Option für den Kader ist. Das Spiel am Samstag gegen den Hamburger SV kommt für ihn definitiv noch zu früh." Die Partie gegen den Tabellenführer wird um 12 Uhr angepfiffen. "Wir werden nicht groß taktieren, sondern den Weg nach vorne suchen", kündigt Brand an. "Wir wollen den Anschluss an die oberen Plätze halten." Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand der Bremer auf die Hamburger sechs Punkte.

FC St. Pauli: Soziale Medien können Karrieren beeinflussen. Für einige positiver, für andere aber auch negativer Natur. Deshalb ist es der Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli besonders wichtig, dass die Talente der Hamburger von der U 12 bis zur U 23 in einem Workshop über die Möglichkeiten und Risiken von Instagram, Facebook, Snapchat und Co. aufgeklärt werden. Für diese Workshopreihe hatte sich der Verein externe Unterstützung geholt. Axel Dittmann und Alex von Kuczkowski betreiben einen eigenen Podcast ("Einfach gemacht"), bei dem sie sich mit Social Media beschäftigen und sind in ihrem Berufsleben in unterschiedlichsten Bereichen der Medienbranche tätig. "Soziale Medien sind kein Trend, sondern unser Alltag", sagt St. Paulis Pädagogische Leiterin Stephanie Goncalves Norberto. "Als Leistungszentrum wollen wir die Jungs damit nicht alleine lassen und ihnen nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken vermitteln." Die beiden Referenten binden die Nachwuchskicker in ihren Vortrag mit ein. Sie verschaffen sich aber auch einen Überblick über das Nutzerverhalten der Kiezkicker. Bei der U 16 sind beispielsweise vor allem WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, aber auch "neuere" Plattformen wie TikTok oder Twitch beliebt. Weniger Facebook. Ein einprägender und treffender Begriff ist die "Head-Down-Generation", weil der Blick auf das kleine Display nach unten gerichtet ist. Während des Vortrags hatten die St. Paulianer ihre Handys auf einem Tisch abgelegt. Zwischendurch blinken die Smartphones. Push-Nachrichten. Wie die Nutzungs-Fragerunde herausstellt, verbringen alle im Raum mehrere Stunden am Tag im Internet und senden im Schnitt zwischen 30 bis 40 WhatsApp-Nachrichten. "Wir sehen es als unsere Pflicht an, den Jungs im Umgang mit sozialen Medien Unterstützung zu bieten. Aufklärung zu betreiben und dabei den Zeitgeist zu treffen", sagt Nachwuchsleiter Roger Stilz.

Eintracht Frankfurt: Stuttgart erweist sich in dieser Saison in der Staffel Süd/Südwest als gutes Pflaster für die U 17 von Eintracht Frankfurt. Nach dem 2:1-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart setzten sich die Hessen auch bei den Kickers 3:2 durch und beendeten damit einen Negativtrend von drei Partien ohne Sieg. Dabei führte die Eintracht schon nach 22 Minuten 3:0, musste am Ende aber noch kurz um den Dreier bangen. "Wir haben es noch einmal spannend gemacht, aber der Sieg war unter dem Strich verdient", erklärte Eintracht-Trainer Jan Fießer: "Ich freue mich für die Jungs, dass sie sich endlich belohnt haben. Am Samstag (ab 11 Uhr) steht für die Frankfurter beim Tabellenzweiten 1. FSV Mainz 05 eine weitere Auswärtspartie auf dem Programm.

SV Wehen Wiesbaden: Peter Neustädter, U 17-Trainer beim SV Wehen Wiesbaden, muss in der Staffel Süd/Südwest am Samstag (ab 14 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden, erstmals auf seinen Kapitän verzichten. Innenverteidiger Maximilian Huß (16) hatte beim 0:4 in Nürnberg wegen Foulspiels die Rote Karte gesehen, muss deshalb eine Sperre absitzen. Bisher kam der Abwehrspieler in allen zwölf Partien in dieser Saison von Beginn an zum Einsatz und verpasste keine Minute.

