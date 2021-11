Sechs-Nationen-Turnier als Saisonauftakt

Lange hat es gedauert, doch nun geht die Saison endlich auch für die deutsche eNationalmannschaft los. Zuletzt spielten die eNationalspieler im Sommer mit dem Adler auf der Brust. Am 25. November 2021 beginnt mit einem Sechs-Nationen-Turnier offiziell die Spielzeit 2021/2022.

Beim eFriendly Cup 2021 trifft die deutsche eNationalmannschaft im Turnier-Format auf Belgien, Finnland, Israel, Luxemburg und Polen. Wer live dabei sein will, wird über den offiziellen Twitch-Kanal von DFB-eFootball ab 17.30 Uhr bis in den späten Abend hinein mit der vollen Action auf dem virtuellen Rasen versorgt. Die deutsche Auswahl tritt beim Turnier nicht nur im ein oder anderen direkten Nachbarschaftsduell an. Mit Finnland und Israel sind zudem zwei Teams aus der aktuellen Top-Zehn der FIFA-eNations-Weltrangliste mit von der Partie. Beste Voraussetzungen also für einen fulminanten Auftakt in die Saison.

So läuft das Turnier ab

Ähnlich wie in zahlreichen anderen Turnieren wird im 2vs2-Modus gespielt. Damit hat jeder Spieler einen direkten Einfluss auf das Duell mit dem Gegner. Die Duos treten immer gleichzeitig gegeneinander an. In einer Gruppenphase treffen alle Nationen jeweils einmal aufeinander.

Das direkte Duell gewinnt jeweils das Team, welches zwei Partien für sich entscheiden kann. Die besten vier Teams aus der Gruppenphase ziehen dann in die K.o.-Runde ein, wo es erst im Halbfinale und letztlich im großen Finale um den Turniersieg geht.

Den guten individuellen Saisonstart fortführen

Für die deutschen eNationalspieler hat die Saison in ihren jeweiligen eSports-Teams bereits begonnen. Ob in der Virtual Bundesliga (VBL) oder in anderen Turnieren und Cups: Die Spieler haben einen durchaus guten Start in ihre Saison gehabt. Deshalb wird es Zeit, die gute Form auch für die eNationalmannschaft abzurufen.

Trainer Matthias "STYLO" Hietsch ist von seinen Spielern überzeugt: "Wir haben einen sehr starken Kader. Die eFriendlys sind wichtig, um zu sehen, wo wir in FIFA 22 bereits stehen und woran wir noch arbeiten müssen." Beim Turnier mit dabei sind Kai "Hensoo" Hense und Dylan "DullenMIKE" Neuhausen von NEO, Mustafa "xMusti19" Cankal vom FC. St. Pauli und Umut "RBLZ_Umut" Gültekin von RBLZ Gaming. In der Konstellation Hense/Neuhausen sowie Cankal/Gültekin werden die Spieler im 2vs2-Turnier antreten.

[dfb]