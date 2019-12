Das 25. Duell gegen England: Beim SheBelieves Cup 2018 in den USA gibt es ein 2:2

Halbes Dutzend im EM-Finale 2009: Behringer (o.) und Co. besiegen England 6:2

Makellose Bilanz in England: Im Wembley-Stadion trifft Sasic (o.) 2014 doppelt

Sechs aus Sechs: Nur Siege in England

Klassiker zum Jahresabschluss: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Samstag (ab 18.30 Uhr, live bei Eurosport) vor 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion auf England. DFB.de macht den Faktencheck zum 26. Duell mit dem Fünften der FIFA-Weltrangliste.

Lieblingsgegner: Gegen kein Team holte die DFB-Auswahl mehr Siege als gegen die Engländerinnen. Von den bisherigen 25 Duellen gewann Deutschland 20-mal - so wie gegen Schweden. Bei vier Remis datiert der einzige Sieg der Engländerinnen vom 4. Juli 2015, als sich das DFB-Team im Spiel um Platz drei bei der WM in Kanada 0:1 n.V. geschlagen geben musste.

Makellos: Auf englischem Boden haben die DFB-Frauen eine weiße Weste: In sechs Partien gewann jeweils das deutsche Team mit einem Torverhältnis von 19:6. In den jüngsten drei Aufeinandertreffen in England blieb Deutschland ohne Gegentreffer.

Abwehrriegel: Das deutsche Team musste gegen England erst einmal mehr als zwei Gegentore hinnehmen: Im bislang torreichsten Aufeinandertreffen am 27. Februar 1997 gewann Deutschland nach 4:0-Halbzeitführung mit 6:4.

Das letzte Duell: An den SheBelieves Cup 2018 in den USA hat das DFB-Team keine allzu guten Erinnerungen. Dennoch holten die deutschen Frauen im jüngsten Duell mit England ein Remis (2:2).

Halbes Dutzend für den EM-Titel: Am 10. September 2009 setzte sich Deutschland in Helsinki im EM-Finale 6:2 gegen England durch und wurde zum siebten Mal Europameister.

Volles Haus: Das 90.000 Zuschauer fassende Wembley-Stadion war bereits früh ausverkauft, so dass es zur zweitgrößten Kulisse bei einem Frauen-Länderspiel kommen wird. Einzig beim WM-Finale 1999 zwischen den USA und China im kalifornischen Pasadena waren mit 90.185 mehr Zuschauer im Stadion.

Gute Erinnerungen für MVT: Als Spielerin gewann DFB-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg alle acht Länderspiele gegen England.

Neun aus Zehn: Die deutschen Frauen gewannen neun der vergangenen zehn Länderspiele, darunter auch die vergangenen vier in der EM-Qualifikation.

Torgarantie: In den vergangenen 13 Länderspielen trafen die DFB-Frauen stets mindestens einmal. In den jüngsten vier Spielen insgesamt 31-mal und immer mit mindestens fünf Toren.

Geduld zahlt sich aus: Sieben der jüngsten neun Länderspieltore der deutschen Nationalmannschaft fielen in der zweiten Halbzeit. Alleine ab der 80. Spielminute traf das DFB-Team in den vergangenen vier Länderspielen neunmal.

