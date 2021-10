Sechs Änderungen in der Startelf

Für das erneute Aufeinandertreffen mit Israel heute (ab 16.05 Uhr, live in der ARD) nimmt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sechs Änderungen in der Startaufstellung der Frauen-Nationalmannschaft vor. Fünf Tage nach dem 1:0-Auswärtserfolg in Petach Tikwa rücken Leonie Maier, Laura Freigang, Lena Lattwein, Felicitas Rauch, Melanie Leupolz und Lina Magull für Kathrin Hendrich, Jana Feldkamp, Sjoeke Nüsken, Linda Dallmann, Dzsenifer Marozsan und Lea Schüller ins Team.

Die deutsche Startelf: Frohms - Kleinherne, Maier, Huth, Freigang, Däbritz, Lattwein, Rauch, Leupolz, Brand, Magull.

[dfb]