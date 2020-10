Schweiz-Quiz in der Fan Club-App

Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Kiew gegen die Ukraine geht es für unser DFB-Team am Dienstag (ab 20:45 Uhr, live im Fan Club-Radio und der ARD) in Köln gegen die Schweiz um die nächsten drei Punkte in der Nations League. Vor der Begegnung gegen die Eidgenossen wollen wir Euer Wissen auf die Probe stellen. Im neuen Quiz in der Fan Club-App könnt Ihr beweisen, wie gut Ihr Euch mit unserem kommenden Gegner und den vergangenen Partien gegen die Schweizer auskennt.

Im Quiz bekommt Ihr Hilfe von vier Jokern. Aber lasst nicht zu viel Zeit verstreichen, nach 15 Sekunden muss die Antwort eingeloggt sein – und Schnelligkeit gibt Punkte. Nach zehn Fragen könnt Ihr Euren Highscore mit den Ergebnissen anderer Deutschland-Fans vergleichen.

Die Fan Club-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store.