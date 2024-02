Schweigeminute in Gedenken an Andreas Brehme

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gedenkt an diesem Wochenende seiner verstorbenen Legenden. Beim Halbfinalspiel der Frauen-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Frankreich heute Abend (21 Uhr, live in der ARD) wird es eine Schweigeminute für Weltmeister Andreas Brehme und Franz Beckenbauer geben.

Beckenbauer war am 7. Januar verstorben, sein Schützling und WM-Siegtorschütze von 1990 vor wenigen Tagen in der Nacht auf Dienstag. Andreas Brehme wurde 63 Jahre alt.

Anlässlich von Brehmes Tod ist an diesem Wochenende auch in den Stadien der 3. Liga eine Schweigeminute geplant. Darüber hinaus hat der DFB seine Landesverbände informiert, dass bundesweit auch auf den Amateursportplätzen Andreas Brehme gedacht werden kann. Dabei hat der DFB einen Entwurf für eine mögliche Sportplatz-Durchsage für die Amateurvereine mitgeliefert.

Brehme spielte während seiner Profikarriere für den 1. FC Saarbrücken, den 1. FC Kaiserslautern, Bayern München, Inter Mailand und Real Saragossa, wurde in dieser Zeit Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, italienischer Meister und UEFA-Cup-Sieger. Er bestritt 86 Länderspiele und erzielte dabei acht Tore, darunter der entscheidende Elfmeter im WM-Finale 1990 gegen Argentinien.