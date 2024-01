Schweigeminute für Franz Beckenbauer

Am vergangenen Sonntag ist Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren gestorben. Anlässlich des Todes des Ehrenspielführers der Nationalmannschaft wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in seinen Ligen und Wettbewerben an den jeweils nächsten Spieltagen eine Schweigeminute durchführen.

Schweigeminuten werden unter anderem in folgenden Ligen stattfinden:

Futsal-Bundesliga (13./14. Januar sowie 26. bis 29. Januar)

3. Liga (19. bis 21. Januar sowie 23./24. Januar)

DFB-Pokal der Frauen (21./22. Januar)

Google Pixel Frauen-Bundesliga (26. bis 29. Januar)

DFB-Pokal der Männer (30./31. Januar und 6./7. Februar).

Auch die Deutsche Fußball Liga sieht für die Begegnungen des 17. Bundesligaspieltags (12. bis 14. Januar) eine Schweigeminute sowie das Tragen eines Trauerflors vor.