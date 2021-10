Schweers zieht Viertelfinale am 7. November

Am Wochenende wird im DFB-Pokal der Frauen das Achtelfinale ausgespielt, doch schon stehen Termin und Losfee für die nächste Auslosung fest. Die frühere Nationalspielerin Verena Schweers ermittelt am 7. November (ab 18.30 Uhr) die Paarungen für das Viertelfinale unter Aufsicht von Ziehungsleiterin und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die Auslosung wird ab 18.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1 und auf skysport.de im frei empfangbaren Livestream übertragen.

Die Viertelfinalpartien sind für den 1. und 2. März 2022 angesetzt, die Halbfinalspiele für den 17. und 18. April 2022 geplant. Das Finale findet am 28. Mai 2022 im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Sky überträgt ein Topspiel jeder Hauptrunde und damit insgesamt sechs Begegnungen - einschließlich des Endspiels in Köln. Am Montag zeigt Sky ab 18.15 Uhr in der Runde der letzten 16 das Aufeinandertreffen des SC Freiburg und Titelverteidiger VfL Wolfsburg, die Finalneuauflage von 2019, live zu sehen.

Verena Schweers gewann den DFB-Pokal als Spielerin des VfL Wolfsburg dreimal (2013, 2015, 2016). Im vergangenen Jahr gab die 47-malige Nationalspielerin ihr Karriereende bekannt.

[dfb]